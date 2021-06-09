〈國內疫情升溫〉科技產業園區啟動快篩 拚一周內完成萬名移工篩檢

因應國內疫情升溫，經濟部旗下加工出口區今 (9) 日也啟動科技產業園區快篩作業，與台中、高雄、屏東等地方政府共同設置快篩站，首波將針對各科技產業園區約一萬多名國際移工進行篩檢，預計下周二 (15 日) 完成相關作業。

加工處表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，加上各地方政府希望科技產業園區擴大完成國際移工快篩，旗下高雄楠梓、前鎮、屏東等 3 處科技產業園區，分別與高雄榮民總醫院、高雄市立民生醫院、衛生福利部屏東醫院合作設立國際移工快篩站；台中潭子、台中港等 2 處科技產業園區，也規劃由衛生福利部豐原醫院、童綜合醫院支援。

加工處進一步指出，針對科技產業園區國際移工快篩，截至今日上午已完成國際移工快篩 1227 人，下午預計進行再 400 人快篩作業，截至下午 13 點 30 分陽性人數為 0 人，也預計一周內，在 6 月 15 日前完成全園區國際移工快篩作業。

加工處表示，除設置快篩站，也將全面加強環境消毒、積極宣導防疫，並提供園區廠商疫情與防疫資訊，要求廠商建立管理機制、加強落實防疫相關措施，守護園區安全及從業人員健康，並確保產業正常營運。