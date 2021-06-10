【野村投信】如何面對通膨、QE減碼、本土疫情與電子雜音？

焦點訊息：

國內部分科技業者包括京元電、京鼎、超豐及智邦出現員工染疫情形，公司陸續啟動調度本國員工支應及生產線降載等相關因應措施，預料短期業績將受影響，惟確認數字尚待業者進一步評估。

台灣 5 月出口總值高達 374.1 億美元，再創歷年單月新高，年增率 38.6%。5 月數字也寫下連續 3 個月突破 300 億美元、連續 11 個月的正成長紀錄。顯示雖然國內疫情升溫，但外部需求及基期效應仍能支持我國出口表現，其中新興科技相關領域的需求成長仍然旺盛。

經理人觀點：

與三大雜音共舞：

通膨與量化寬鬆 (QE) 減碼、本土新冠疫情擴散，及電子股雜音，是短期內會持續干擾台股的三大因子。外界對他們的討論氾濫，正反面意見充斥，這些疑慮很難在短期內消散。所以我們不排除 6~7 月見到區間震盪與較大的波動，但這類潛在回檔，等於向先前錯失機會的投資人提供珍貴進場點。對台股而言，多數的好買點通常潛藏在雜音出現時。

關於通膨與 QE 減碼：

美國 4 月 CPI 增速創下 13 年新高，在二手車價持續飆漲的背景下，本週四將公布的 5 月數據可能持續上行，對「短期」投資氣氛帶來一些影響。近期關於美國通膨究竟是暫時或是持久性的上揚已爭議不斷，但我們的判斷是不論屬於哪一種，通膨預期都將隨著聯準會 (Fed) 啟動貨幣政策正常化的討論而暫時降溫，FOMC 的通膨預防針已經備妥。

關於本土疫情：

近期幾家電子業者陸續傳出員工確診，其實部分外籍移工因其特有的生活習性，確實是新冠疫情的高風險群，相關廠區需徹底提高警覺。所幸截至目前，我們觀察絕大多數的電子業者已執行嚴格防疫措施，關鍵的 IC 設計及晶圓製造端運作順暢，如果讀者不在意短期波動，我們十分建議趁市場擔心本土疫情擴散、對半導體股缺乏興趣時大舉布局。

關於電子雜音：

除了資金動能遭傳產股排擠外，近期電子股的雜音始終沒有少過，不論是手機品牌業者下修出貨量目標，或是 3C 商品在解封後的歐美民眾眼中不是消費首選等。同一事件，總會有人判斷是利空、有人則認為是機會，我們對滲透率持續攀升的 5G 手機深具信心，但今年的機會將在蘋果及非蘋陣營之間流轉，無需一竿子打翻一船人。至於歐美消費短期轉向導致排擠 3C 也是一樣；在我們眼中，有些商品你今天不買、明天不買，其實影響不大，因為你後天就會買。

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