迅杰訂單看至Q3 毛利率將邁向30%

IC 設計廠迅杰 (6243-TW) 今 (11) 日召開法說會，執行長鍾文凱表示，目前市場需求強勁，訂單能見度已看至第三季，且因供應鏈持續吃緊，價格也逐步調漲，有助獲利，本季與第三季毛利率都將往 30% 靠攏，預期今年將是不錯的一年。

展望第三季，鍾文凱表示，隨著遠距互動趨勢延續，市場需求相當不錯，且下半年進入傳統旺季，迅杰營運將再優於本季，不過，由於封裝供應商多位於台灣，如果疫情獲得控制，營運表現可望更穩定。

針對近期晶圓代工、封測成本節節攀升，鍾文凱坦言，市場仍供不應求，產品價格也將適度反映，且客戶為求穩定供貨，接受漲價意願高，有助迅杰獲利，預期今年第二季、第三季毛利率可望優於首季 26.65%。

另外，迅杰 MCU 近來在小家電及電競週邊應用已有斬獲，營收比重也陸續提升，特別看好電競市場規格升級需求，同樣有助毛利率表現。

迅杰第一季營收 1.86 億元，季增 15.53%，年增 51.22%，毛利率 26.65%，季增 4.27 個百分點，年增 3.02 個百分點，營益率 2.31%，較上季與去年同期轉正，稅後純益 0.13 億元，終結連 10 季虧損，每股稅後純益 0.18 元