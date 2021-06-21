〈台股盤前〉短線仍維持震盪格局 季底作帳行情蓄勢啟動

美股四大指數上周五 (18 日) 受四巫日、聯準會鴿轉鷹影響全數收黑，雖然台股上周在傳產航運股領軍下，周線連五紅，但周五台指期夜盤跌逾 200 點，回測萬七，估本周大盤仍將維持震盪整理格局，但隨著季底作帳行情啟動，法人認為，台股基本面仍佳，預期資金將持續偏好中小型股。

盤面消息方面，高端疫苗 20 日公布腸病毒 71 型疫苗三期期末解盲數據，其安全性與耐受性良好，免疫生成性指標均達國內法規建議值，疫苗有效性 (保護力) 為 100%，所有數據解盲結果符合預期，成為中國以外首個完成三期試驗的腸病毒疫苗。

新冠疫苗方面，總統蔡英文上周五 (18 日) 下午在府內會見台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，針對授權採購德國 BNT 疫苗交換意見，根據總統府發言人張惇涵會後轉述，台積電、鴻海永齡基金會將各洽購 500 萬劑 BNT 原廠疫苗，政府也將在最短時間內完成授權文件。

其他焦點方面，台灣因應疫情升溫，國內實施三級警戒已超過一個月，在遠距工作、線上教學需求暴增下，推升筆電、平板等銷量暴增，根據通路商透露，筆電、平板需求數倍成長，庫存水準極低、追單積極，市場預期，部分訂單將遞延至 6 月出貨，鴻海、廣達、仁寶、華碩、宏碁等代工、品牌廠將受惠。

另一方面，記憶體大廠旺宏擬出售 6 吋晶圓廠，由於旺宏計畫最快本季底完成售廠案，市場最新傳出，旺宏將透過東京威力科創，出售給中國金沙江集團，但今日有小股東登報向旺宏呼籲懇請公司三思，若旺宏出售 6 吋廠給中企，將使竹科減少一座晶圓廠、同時提升對岸晶圓廠競爭力。