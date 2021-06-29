美國基建協議替鋼鐵點火 熱軋捲板價格登新高

美國總統拜登與跨黨派小組上周五達成的基建協議，激勵用於營建和汽車的關鍵鋼鐵產品 — 熱軋捲板 — 價格持續上漲，周一 (28 日) 觸及歷史新高。

紐約交易的熱軋捲板 7 月期貨上漲 0.7% 至每短噸 1800 美元，是空前新高，延續上周拜登與跨黨小組達成框架協議後的漲勢。熱軋捲板價格已是今年初的三倍以上。

熱軋捲板 (hot-rolled coil，HRC) 期貨走勢。來源: Bloomberg

今年來鋼鐵、鐵礦砂到銅都大漲，一部分是看好美國政府將提高基建支出帶來的需求。拜登上周五和參議院跨黨小組就 5790 億美元新支出達成協議，大部分用在傳統交通建設，包括修建橋樑、升級機場與水道，同時電動車支出大減，改為撥款 150 億美元架設充電站和採購電動大巴。

拜登雖然和參院跨黨小組達成協議，但基建法案還沒底定，民主黨打算透過調解程序，通過包括增稅和數兆美元支出的法案，時間與 5790 億美元支出約莫同步。共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 則表示，拜登不應該把達成協議的 5790 億美元支出和增稅綑綁在一起。

瑞銀全球財富管理公司美國投資長 Solita Marcelli 說，拜登基建計畫的總額最終將高於兩黨妥協的規模，「現在的情境是市場還沒有完全反映價格，如果『兩項法案』模式有進展，可能助長『通貨再膨脹』(reflation) 交易。」

但 Marcelli 也說，基建計畫將分多年實施，且增稅可能還是會納入，因此對整體來說，對市場的影響可能不是那麼大。

新支出協議對個別類股仍是利多，業務涵蓋道路、橋樑、運輸、水道、寬頻的公司將是大贏家，其他受惠產業還包括工程、鋼鐵、營建、建材等。

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