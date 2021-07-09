華爾街3大資產管理公司：全球經濟復甦還在正軌 繼續押注通貨再膨脹交易

摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）、貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利財富管理公司（Morgan Stanley Wealth Management）共同表示，無須擔心債券價格造成的殖利率下滑，這只是短暫現象，全球經濟復甦仍在正軌上，「通貨再膨脹」交易將迅速捲土重來。

摩根大通全球市場策略師 Mike Bell 表示，債市反彈過頭，並沒有反映出經濟前景強勁的基本面，未來經濟成長將非常強，但未來的升息還未完全反映在價格上。

如此樂觀的原因是多方面的。有大量證據表明，隨著經濟反彈推動職位空缺升至創紀錄水平，經濟復甦正在擴大。可以肯定的是，支撐風險資產的經濟成長性與流動性，可能比幾個月前更接近周期高點，但仍然有充足的發展空間。

這一消息與最近席捲全球最大股票和債市的焦慮形成鮮明對比。美國股市周四（8 日）盤中一度下跌 1.6%，隨後跌幅收窄近一半。部分數據顯示，從新冠疫情肆虐中反彈的速度較預期慢，打破了避險基金偏好的價值和殖利率曲線陡峭押注。

從美國公債市場來看，市場轉變的跡象十分明顯。10 年期公債殖利率周四是自 2 月以來首次跌破 1.25%，而剔除通膨預期的實際殖利率跌至負值，這是觀察經濟復甦停滯的經典指標。另外，10 年期平衡通膨率 (breakeven rates)——市場對未來十年價格預期的預測——下滑至 3 月以來的最低水準。

高盛集團對此並不認同，表示較低的殖利率會繼續支持風險資產。在 3 個月和 12 個月的範圍內，該行都保持「減持」債券和「增持」股票。

摩根大通的核心預測則是，高於趨勢的成長將持續到明年，推動股票——最終還有殖利率——走高。

貝萊德仍然減持已開發市場政府債券，看好股票更甚於信用債。根據其年中展望，該公司預計通膨率將會走高，聯準會（Fed）和其他央行的反應會比過去更加溫和。

摩根士丹利財富管理公司駐紐約的投資長 Lisa Shalett 認為，經濟成長將令人失望、Fed 會徹底改變主意以及世界正走向停滯的看法是錯誤的。她說，美國公債殖利率正在回升。

Shalett 本周在一份報告中寫道，經濟成長和通膨數據會繼續好於預期，殖利率曲線會變陡，10 年期美國公債殖利率將在本季回到 1.75%。

本篇文章不提供合作夥伴轉載