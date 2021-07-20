父子之爭愈演愈烈 菱光關係企業光菱、東友 明日同步停牌

光菱 (8032-TW) 與東友 (5438-TW) 今 (20) 日同步公告，因有重大事項待公布，經櫃買中心同意明 (21) 日暫停交易。由於兩家公司大股東均為菱光，也是東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄兒子黃育仁主導的公司，兩家公司是否進行換股、策略合作，引發外界關注。

東元父子之爭愈演愈烈，光菱在本月初決議，以每股 32.5 元，處分東元 8759 張股票，估總交易金額約 2.85 億元、處分利益 3766 萬元，若順利全數出脫、持股比將降為 0。

而東友方面，東元的友好企業安富國際投資，在本月初宣布擬以每股 18.2 元、斥 6.14 億元收購東友 (5438-TW) 最高 30% 股權，取代菱光成最大單一股東，市場解讀，東元集團繼聯手寶佳、華新後，再度找上友好企業安富國際投資，直搗菱光旗下東友，顯示黃茂雄鞏固集團經營權的決心。

而此次光菱與東友同步宣布停牌，市場也揣測黃育仁可能再出招，確保在兩家公司的掌控能力，對抗東元勢力。

東友日前也公告，董事會查核認為，安富國際投資除一般投資業，其他營業項目似與不動產有關，此外，收購價也不在意見書 18.37-23.52 元的合理價格區間內。