〈美股盤前要聞〉美國將公布7月PMI指數 美股期貨小升

美國上週初申領失業金人數意外增加，市場關注大型科技股財報。美國今日將公布 7 月製造業、服務業 PMI。美 10 年期公債殖利率來到 1.291%。美股期貨週五 (23 日) 小升，道瓊期貨漲 0.48%，標普 500 期貨漲 0.42%，那斯達克 100 期貨漲 0.33%。

1. 拜登政府正制定 520 億美元半導體計畫

《彭博社》報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四 (22 日) 表示，拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備。

拜登政府正積極推動美國國會批准通過 520 億美元的資金，以促進晶片生產、支持美國本土的半導體研發，屬於支持晶片美國製造的長期戰略。參議院在 6 月通過該法案，但目前仍於眾議院辯論中尚未通過。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四受訪表示，拜登政府正在制定 520 億美元的計畫，以解決半導體供應問題，儘管美國國會尚未批准該資金。

2. 英特爾估 Q3 毛利下滑

英特爾 (INTC-US) 周四 (22 日) 美股盤後公布的 F2021 第二季財報整體優於市場預期，不過資料中心營收下滑，第三季財測表現也較為疲弱，預估毛利率低於第二季。

英特爾表示，整體而言第二季營收符合先前公司預期，包含電腦 CPU 的營收主力 CCG 部門第二季較去年成長 6%，但 CPU 平均銷售單價有所下滑。

資料中心營收第二季較去年同期減少 9%，但減幅已較第一季收斂，公司表示，這是一個「具有挑戰性的競爭環境」，暗示 AMD 的伺服器晶片第二季可能仍在取得市占。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 重申晶片供應仍吃緊，預估短缺問題將在今年下半年達到高峰，然後開始趨緩改善，完全恢復正常需要再 1、2 年。

3. 推特 Q2 營收大增 獲利遠高於預期

社交媒體網站推特 (TWTR-US) 週四 (22 日) 盤後公布第二季財報，稱「廣告客戶需求普遍增加」，營收較去年大增，獲利也遠高於分析師預期。

推特第二季營收成長年率自前季的 28% 躍升至 74%。在去年同期虧損 13.8 億美元之後，今年第二季推特轉為獲利 6460 萬美元。

針對 2021 全年，推特預期員工人數和總支出將至少增長 30%，但營收成長速度高於支出增長速度。

4. Snap 每日活躍用戶逼近 3 億人 Q2 繳佳績

企業砸錢投資社群行銷以吸引居家防疫的消費者，幫助 Snap(SNAP-US) 周四（22 日）盤後公布亮眼的 2021 會計年度第二季財報，營收較去年同期成長逾一倍，每股獲利也超過分析師預估，此外每日活躍用戶數年增超過 23%。

由於疫情期間線上廣告商與電子商務公司為使業務觸及在家防疫的客戶，紛紛轉向社群媒體平台上行銷，Snap 第二季營收成長 116%，淨損縮減 53%，調整後每股獲利優於分析師預估。

Snap 執行長 Evan Spiegel 在一份聲明中表示，第二季業績反映出業務的實力，營收與日活躍用戶增速皆達到過去 4 年最高水準。

5. 美國 CDC 專家小組初步支持追加第三劑

美國疫情因 Delta 病毒肆虐而復燃，美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組如今正在評估，免疫力低下的民眾打完兩劑疫苗是否有必要施打第三劑，初步傾向支持。

愈來愈多證據顯示，一些本身免疫系統脆弱的民眾，即使打完疫苗，對防範病毒感染的效力仍低於打完疫苗的一般人，染疫甚至演變成重症的風險較高。

根據 CDC 小組，四項研究顯示，打完兩劑 mRNA 疫苗體內仍無抗體的人，施打第三劑之後，有 33% 到 50% 的人體內出現抗體。目前法國、以色列已經允許免疫低下民眾追加劑量，英國也考慮類似措施。