〈台股風向球〉等待重量美股財報、法說訊息 個股輪動主流不變

台股上周下跌 322 點，周線再翻黑，航運指數一周來續跌 13.7% 衝擊多方信心，法人指出，本周 FOMC 會議內容將公布，加上下半周蘋果、超微和高通發布財報，國內又有重量級法說聯發科和聯電登場，預料大盤將維持觀望整理、個股輪動格局。

從籌碼面來看，上周外資在集中市場大賣 454.6 億元，投信則賣超 16.87 億元。

以賣超金額來看，遭外資提款較多的個股依序為台積電達 159.6 億元，長榮 79.6 億元，華碩 41.7 億元，鴻海 41.6 億元，陽明 36.3 億元，萬海 23.6 億元，富邦金、華邦電和南亞科均超過 20 億元；而投信也賣超聯電、長榮和台積電均超過 10 億元。

法人指出，大型電子權值股和航運股遭大型法人提款，是過去一周大盤陷入偏弱整理的主因，若無法擺脫此態勢，加上本周有多項重要訊息將於下半周發布，預料未來一周中小股仍相對有表現空間。

不過，法人認為，貨櫃三雄 7 月以來跌幅均超過 20%，不排除出現跌多後反彈行情，對台股產生短線的穩盤效果。

永豐投顧進一步說明，台灣時間周四將得知 FOMC 會議內容，在此之前投資人暫時觀望等待，預料使美股暫停上攻力道，並連帶影響台股，待周四過後雜音解除，資金將重新活絡起來。

而本周最重要的美股財報發布為 7 月 28 日的蘋果、超微以及 29 日的高通、波音，對下半年的展望攸關台股供應鏈，同時，國內重量級法說聯發科和聯電將於 27 日、28 日舉行，永豐投顧預期，展望皆佳，只是看市場如何表態，持續追加持股或逢高獲利了結，觀察這段期間外資對台股意興闌珊，若成績好卻不加碼，顯示資金有逐漸收縮趨勢。

另一方面，本周多家重量級業者將除息，包括國泰金、富邦金、上海商銀、台塑、台化和南亞等，除息金額達 2000 億元，約當使加權指數蒸發 65 點。

元大投顧則指出，從技術面來看，月線從下周起將逐日扣高，短線大盤若無法有效放量並站回月線之上，台股將在月季線間進行大區間的震盪整理。