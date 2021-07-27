〈美股早盤〉蘋果、微軟等財報將接力登場 美股高點回落 道瓊跌逾200點

美國公布 6 月耐用品訂單不及預期，美股週二 (27 日) 自高點回落。截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數跌 0.4％，標普 500 指數跌 0.5％，費半跌 0.9%，接下來市場將迎接微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等重磅科技股財報。

過去一週來，Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等主要科技公司業績表現輕鬆勝過預期，為週二盤後的重磅財報再添樂觀情緒。特斯拉 Q2 淨利雖然大增 10 倍，且首度衝破 10 億美元，開盤仍跌逾 1%。

其他財報消息面，通用電氣 (GE-US) 盤前公布優於預期財報後，開盤漲逾 3%，因國內業務表現低於預期，UPS(UPS-US) 跌逾 2%，3M(MMM-US) 也跌逾 1%。

新東方 (EDU-US)、好未來 (TAL-US) 和高途 (GOTU-US) 等飽受中國監管威脅的中概教育股終於結束連日跌勢，開盤均強彈逾 10%，但在《彭博》報導傳出美國基金大舉拋售中、港資產，或限制美國基金投資在中國和香港的投資後，阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 等赴美上市中概科技股開盤普跌。

數據消息面，經濟復甦帶動美國對汽車、家電和消費電子產品等商品需求，6 月耐用品訂單月增 0.8%，略低於市場預期。

截至台北時間週二 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 206.76 點或 - 0.59%，暫報 34937.55 點

那斯達克綜合指數下跌 58.08 點或 - 0.39%，暫報 14782.64 點

標普 500 指數下跌 19.79 點或 - 0.45%，暫報 4402.51 點

費半下跌 29.16 點或 - 0.89%，暫報 3247.76 點

台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 114.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.238%

紐約輕原油上漲 0.08％ 至每桶 71.97 美元

布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 74.66 美元

黃金上漲 0.29% 至每盎司 1804.50 美元

美元指數下跌 0.17% 至 92.50 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

3M(MMM-US) 早盤下跌 1.40％，至 198.85 美元。

3M 公布 2021 年第 2 季財報，銷售額年增 24.7% 至 89 億美元，(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 2.59 美元，雙雙優於預期，醫療保健業務、運輸和電子業務約佔本季銷售額的一半以上。

3M 上調全年銷售與 EPS 預期，同時警告供應鏈問題將繼續推升原物料和物流成本。

UPS(UPS-US) 早盤下跌 6.45％，至 196.32 美元。

受惠於電商訂單增長，UPS Q2 營收和純益的整體表現出色，不過，美國業務收入雖達 144 億美元，年增 10.2%，但仍未達到市場預期。

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 3.02％，至 13.31 美元。

通用電氣週二公布 Q2 營收年增 9% 至 183 億美元，(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 5 美分，均優預期，因看好航空業復甦提振噴射機引擎和維修零件需求，通用宣布上調全年自由現金流預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 17％，前值 14.4%

美國 5 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.8％，預期 1.47%，前值自 1.6% 上調至 1.7%

美國 5 月 FAFA 房價指數年增率報 18％，前值自 15.7% 上調至 15.8%

美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 1.7％，前值 1.8%

S&P 20 大城房價指數年增率創 2004 年以來新高 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 7 月製造業指數，預期 20.0，前值 22.0

台北時間 22:00 將公布美國 7 月諮商會消費者信心，預期 124.0，前值 127.3

華爾街分析：

道富環球顧問 (State Street Global Advisors) 歐洲投資策略主管 Altaf Kassam 表示，陸股崩跌打壓投資人對其他市場股票的興趣，但蔓延效應可能有限。

Julius Baer 股票策略主管 Mathieu Racheter 認為，一鳴驚人的企業財報抵銷投資人對病毒和通膨的擔憂，將美股主要指數推至歷史新高。他認為企業獲利和經濟增長可能在 Q2 觸頂，代表的類股輪動很可能持續下去，即自周期股和價值股轉向防禦股和成長股。