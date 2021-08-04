百容Q2獲利改寫10年新高 上半年EPS 1.09元超越去年全年

百容 (2483-TW) 今 (4) 日公布上半年財報，第二季稅後純益 1.1 億元，季增 11.6 倍，年增 3.44 倍，每股純益 1.01 元，改寫 2010 年第三季以來新高，上半年純益 1.19 億元，年增 28.8%，每股純益 1.09 元，包含第二季與上半年每股純益，都超越去年全年 0.76 元。

法人指出，百容受惠擴產效益加上業外收益帶動，全年獲利可望寫 2000 年來新高。

百容第二季營收 5.21 億元，毛利率 18.51%，季增 2.73 個百分點，年減 3.9 個百分點，稅後純益達 1.1 億元，季增 11.61 倍，年增 3.44 倍，每股純益 1.01 元。百容上半年營收 9.94 億元，毛利率 17.21%，年減 3.25 個百分點，上半年稅後純益 1.19 億元，年增 28.81%，每股純益 1.09 元。

百容第二季財報亮眼，主因江蘇蘇州廠區部分廠房被當地官方徵收，徵收補償利益約新台幣 1.36 億元入帳挹注，另外，百容也受惠車用晶片、微控制器需求大力復甦，導線架訂單全數爆滿，為因應需求，今年下半年至明年，將持續擴充半導體相關產能。

百容已完成遷往中國安徽滁州全部作業並已量產，原先江蘇蘇州相城區的部分廠房，被當地官方徵收完成，扣除經濟補償金支出，第二季挹注百容每股純益 1.25 元。

百容也持續增購半導體導線架沖壓機台，因應不斷提升的需求，台灣廠新產能將在今年下半年陸續量產，蘇州相城廠新增產能，受到設備進駐時程影響，要到明年才能開出。

百容半導體導線架產品去年營收比重 37%，今年成長到 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點，營運將持續成長。

百容中國安徽滁州設立的新廠已進入量產，未來大陸生產線的分工將是繼電器、端子台、步進馬達等產品由該廠生產，半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點。此外，百容生產用於多功能事業機 (MFP) 的步進馬達，今年接單及出貨大增，步進馬達業務部門在安徽滁州設立的新廠，也獲主要品牌客戶完成認證並擴大下單，估全年出貨量成長至少 50%。