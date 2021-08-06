彩晶Q2純益27.4億元 EPS 0.91元 創歷年同期新高

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，雖然中小尺寸產品需求強勁、面板價格續揚，但受產品組合不同影響，單季稅後純益較首季下滑，達約 27.43 億元，季減 9.65%，每股純益 0.91 元，仍創下歷年同期新高紀錄。

彩晶第二季營收 80.66 億元，季增 2.27%，年增 120.58%，毛利率 46.81%，季減 1.37 個百分點、年增 45.01 個百分點，營益率 38.78%，季減 1.73 個百分點、由去年同期負轉正，稅後純益 27.43 億元，季減 9.65%、也由去年同期虧轉盈，每股純益 0.91 元。

累計彩晶上半年營收達 159.54 億元，年增 125.5%，毛利率 47.49%，季增 44.77 個百分點，營益率 39.64%，由去年轉盈，稅後純益達 57.79 億元，同樣由去年虧轉盈，每股賺 1.91 元。

出貨方面，彩晶第二季出貨量達約 411 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 5.9%，整體產品平均售價約為 70 美元、季增 6 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1.78 億片，大尺寸面板出貨量約為 64.8 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 10 萬台，產品組合則以 6.2-10.1 吋中尺寸平板產品占比 56% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 35%、9%。

展望下半年，彩晶表示，下半年進入傳統旺季，產線稼動率仍將維持滿載，訂單能見度最遠已達年底，將持續調整產品組合，維持既有獲利能力。