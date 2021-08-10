天時地利人和？資深基金經理人：現在正是做空債市良機

資深基金經理人 Jim Leaviss 周一 (9 日) 表示，目前的經濟環境是押注債券殖利率長年下跌趨勢將逆轉的最佳良機，不過他呼籲投資人不要用全部身家來對債市作空，此外，他預估聯準會 (Fed) 將於 11 月開始縮減債券購買計畫。

現為 M&G 投資公司固定收益投資長的 Leaviss 表示，美國龐大的財政刺激和勞動力短缺可能再次使工資上升，或許可以克服科技進步和全球化影響商品和勞動力價格下，長期的通貨緊縮趨勢。

Leaviss 說：「債券殖利率的長期下降趨勢依然存在... 你必須非常篤定，才敢在通膨與殖利率都高的時候押注。然而，如果出現適合押注的時機，可能就是現在。」

由於 Delta 變種病毒的不確定性以及全球央行持續購買債券，政府債券今年為投資者帶來龐大的報酬，上個月希臘 10 年期國債殖利率甚至降至近 0.5%。

Leaviss 以素有「寡婦製造機 (widow maker)」交易策略的放空日本公債為例，美國在人口前景、債務負擔和潛在經濟成長都呈現「日本化」的現象，意味著美債未來幾十年殖利率為零的想法是可能發生的。

Leaviss 說，在 1992 年開始債市泡沫便存在，每年債券殖利率幾乎都在下降。M&G 基金目前看空美債，但他預料債市不會出現大的拋售，並認為如果 10 年期美債殖利率達到 1.6% 左右將為長債建倉。他表示長債雖貴，但本質沒有問題。

至於聯準會 (Fed) 縮減債券購買時程，Leaviss 預計 Fed 將在 9 月宣佈減少債券購買計畫， 11 月啟動。截至 2020 會計年末，M&G 管理 3672 億英鎊 (約合 5096.7 億美元) 資產，類別包括債券、房地產和股票。