〈美股盤前要聞〉市場關注7月零售數據 美股期貨下跌

美國將公布 7 月零售銷售數據。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.227%。美股期貨週二 (17 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.63%，標普 500 期貨漲 0.50%，那斯達克 100 期貨跌 0.40%。

1. Fed 官員羅森格倫：9 月有理由宣布縮減 QE

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 周一 (16 日) 表示，如果美國 8 月就業報告也報佳音，將滿足美國聯準會 (Fed) 開始縮減購債的標準。

羅森格倫接受 CNBC 訪問時說：「非農就業已經連兩個月新增超過 90 萬人，失業率也下降 0.5 個百分點至 5.4%。如果接下來這一份就業報告也很強勁，我想我會支持 9 月宣布即將開始縮減購債。」他明年將擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。

羅森格倫說，他相信通膨目標已經達成，並重申，他支持減碼時減少購買同等數量的公債和 MBS，預計整個縮減量化寬鬆 (QE) 的過程將在 2022 年年中之前完成。

2. 波克夏 Q2 加碼克羅格 減持多家藥廠和通用汽車

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRA.K-US) 周一 (16 日) 公布第 2 季持股變動，新敲進女性健康公司歐嘉隆 (Organon) 股票，並加碼連鎖超市業者克羅格 (Kroger)，同時削減美商默沙東 (Merck) 在內藥廠以及通用汽車的持股。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，波克夏在 6 月底止的一季新買進歐嘉隆的股票，價值 4,690 萬美元，這是 Merck 分拆出來的公司，專精避孕等領域的女性健康產品，旗下有多個品牌。

3. 沃爾瑪、目標百貨營運看增

美國大型零售商沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 本周將公佈最新季度業績，業界預計隨著經濟解封，美國家庭開始為學校的孩童採購背包等開學用品，兩家公司營收將進一步上升，為年末消費旺季帶來好兆頭。

業界預估今年全美開學季總支出將突破 1000 億美元，較去年同期成長 6.4%，去年學校、學院和辦公室消費大多局限於電腦螢幕。

研調機構 Retail Metrics 創辦人 Ken Perkins 表示：「消費者目前現金充裕，在整個疫情期間，儲蓄率持續提高，且對從開學用品、運動鞋以及筆電等學校產品的需求都存在著大量被壓抑的需求。」

4. 輝瑞向 FDA 呈交數據報告 拚一般民眾施打第三劑疫苗授權

輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 周一（16 日）表示，已向美國食品藥品監督管理局（FDA）呈交一份早期臨床試驗數據，以針對 16 歲以上民眾申請第三劑新冠疫苗施打授權，並認為不只有免疫力低下的人需要施打第三劑疫苗。

兩家公司在一份新聞稿中表示，第一階段測試中，疫苗的追加劑量對原始病毒株以及 Beta、Delta 兩種病毒株能產生「更高數值的中和抗體」。兩家公司表示，該數據是受測者在注射第二劑疫苗約 8 至 9 個月後，再次注射第三劑疫苗得出的結果。

5. 思科 Q4 可望受惠後疫情 IT 支出潮

後疫情時期，各家企業 IT 支出增加，思科 (CSCO-US) 應可受惠，但短期內可能仍遭零件短缺抑制成長。該公司將於 週三盤後將公布會計年度第四季財報。

進入本季，華爾街相當看漲，因為思科受益於眾多因素，例如更注重資安的混合式工作環境，以及數據中心支出強勁。

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 上週研究報告寫道，近期檢視供應鏈發現，「需求環境仍然強勁，因為經銷商備貨略高於計畫，但供應鏈問題抵消部分。」