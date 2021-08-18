〈氣立展望〉接單滿載 平湖新廠稼動率110%

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今 (18) 日召開法說會，財務長蘇志安指出，7 月以來接單近滿載，新增的浙江平湖新廠產能利用率，已達 110%，將設法提供滿足市場需求。

氣立第二季營收 5.73 億元，毛利率爲 36.28%，季增 0.04 個百分點，年增 1.63 個百分點，稅後純益 8214 萬元，季增 85.44%，年增 73.79%，每股純益爲 1.23 元；上半年營收 10.21 億元，毛利率 36.27%，年增 3.06 個百分點，稅後純益 1.31 億元年增 1 倍，創上市以來新高，每股純益達 1.89 元。

氣立第二季業績亮麗，受到景氣加溫影響，消費電子、5G 相關產業、新能源、智慧工廠等產品需求都有明顯提升，推動氣立營運表現。

氣立 7 月營收仍維持歷史高檔 1.94 億元，財務長蘇志安指出，雖然第三季應用於消費電子的產品出貨成長趨緩，但就產能利用率來看，台灣泰山廠達到 90%、上海松江廠 100%，今年新增的浙江平湖廠產能利用率更是高達 110%，

蘇志安指出，在客戶需求提升之下，浙江平湖新廠仍目前仍可透過加班方式提升產出供應客戶需求。