〈美股熱門股〉百貨股Q2報喜 梅西、柯爾齊揚 Illumina併購案埋禍根跌8%

梅西百貨 Q2 財報亮麗 飆漲 19.59%

梅西百貨 (M-US) 周四（19 日）公布 2021 會計年度第二季財報，隨著顧客重新上門購物，營收獲利優於分析師預期並上調全年財測，同時也宣布股票回購與恢復配息，消息激勵股價飆漲 19.59% 至每股 21.61 美元。

梅西百貨第二季營收報 56.5 億美元、每股獲利報 1.29 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 50.1 億美元與 0.19 美元。第二季同店銷售成長 62.2%，高於分析師預估的 41.1%。

儘管疫情帶來不確定性，但梅西百貨表示轉型策略正發揮作用，並吸引新的消費者光顧。該公司提高今年全年營收預測，從 217.3 億美元至 222.3 億美元區間，上調至 235.5 億美元至 239.5 億美元，並預估全年每股獲利將介在 3.41 美元至 3.75 美元之間，高於公司先前每股 1.71 美元至 2.12 美元的預測。

梅西百貨董事會已批准一項 5 億美元的股票回購計畫，並恢復配息。梅西百貨執行長 Jeff Gennette 表示，第二季業績延續第一季強勁成長，新增 500 萬位新客戶，其中逾 4 成來自線上平台。

柯爾百貨 Q2 營收成長 31% 勁揚 7.29%

柯爾百貨 (KSS-US) 第二季財報表現亮眼，隨客流量增加帶動營收成長 31%，獲利也超乎預期，執行長 Michelle Gass 看好未來發展，上調全年財測，周四股價上漲 7.29% 至每股 55.63 美元。

柯爾百貨第二季營收報 44.5 億美元、每股獲利報 2.48 美元，超乎 Refinitiv 分析師預估的 40.2 億美元與 1.21 美元。

柯爾百貨將今年全年每股獲利從 3.80 美元至 4.20 美元區間，上調至 5.80 美元至 6.10 美元，同時也上調全年淨銷售額預期，預估將以 20% 左右的速度成長。

柯爾百貨在第二季回購 2.25 億美元的股票，該公司表示計畫今年回購 5 億至 7 億美元的股票，高於先前計畫的 2 億美元至 3 億美元。

Illumina 併購案埋禍根 挫跌 7.88%

基因檢測公司 Illumina(ILMN-US) 日前自行完成對癌症檢測新創公司 Grail 的收購案，但該案尚未通過美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和歐盟執委會審查，此舉恐怕觸怒兩大監管機關，股價周四下跌 7.88% 至每股 470.36 美元。

Illumina 認為該筆交易有利競爭，盡早完成收購案可擴大 Grail 產品使用，進而挽救病患生命。Grail 的產品用於血液檢測，能夠一次檢測人體內多種早期癌症。即便如此，Illumina 周四的股價下跌反映出投資人擔心該公司與監管機構針鋒相對，在日後恐釀下大禍。

花旗銀行分析師 Patrick Donnelly 在給客戶的報告中寫道，目前未曾見過任何一家公司在這種不確定的情況下完成交易。Illumina 恐怕讓監管機構更積極，甚至在日後衍生出法律糾紛。如果裁決對 Illumina 不利，該公司恐怕要面臨大筆罰款，或付出高額代價取消併購。