百容8月營收維持歷史高檔 下半年將衝高

百容電子 (2483-TW) 8 月受惠電子零組件銷售挹注，單月營收將維持 1.8-1.9 億元的歷史高檔水位，而新購置 2 部大型半導體導線架沖壓機台即將上線生產，解決先前導線架原材料短缺問題， 第三季營收不看淡，也爲第四季營收蓄積動能。

百容 7 月營收 1.97 億元改寫新高，月增 8.12%，年增 25.09%，主要受惠電子零組件加速出貨，8 月中以來，出貨運輸效率也逐步優於預期，營收估也有 1.8-1.9 億元的高檔水位。

百容半導體導線架產品去年營收比重 37%，今年以來成長到 43%，目前生產仍供不應求，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，因應不斷提升的需求，台灣廠新增 2 台生產設備產能預計在 9 月陸續量產，新增產能開出之後，預估增加產能 10%，加上百容逐步解決先前導線架銅原材料短缺的問題，將顯著挹注 9 月營收。

至於百容中國江蘇蘇州相城導線架廠的新增產能計畫，受設備進駐時程影響，新增 4 部設備要到明年第一季後進駐，並開出新增產能。

百容上半年稅後純益 1.19 億元，年增 28.81%，每股純益 1.09 元。