〈台積社會責任〉實現智財保護策略 首推「綠色營業秘密獎」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 為實現內外兼具的智財保護策略，今年首度推出「綠色營業秘密獎」，激勵員工更多 ESG 創新，並同時啟動「供應鏈營業秘密管理分享」公益服務專案，帶動供應鏈發展更完善的智財管理實力。

透過營業秘密保護公司創新與競爭優勢為全球日益重要的發展趨勢。台積電每年頒發「金質營業秘密獎」，獎勵經嚴格審查挑選出來的重要註冊案件，截至去年共頒發 1616 個獎項給 7817 位台積電發明人，今年進一步推出「綠色營業秘密獎」。

台積電表示，綠色營業秘密獎是台積電持續實現環保節能與企業公民責任的具體行動，藉此鼓勵更多創新，並註冊有關氣候變遷與能源管理、水管理、廢棄物管理及空氣汙染防制的營業秘密。未來營業秘密鼓勵獎項，也會保留特定額度給此類創新。

以推廣尊重智慧財產、保障營業秘密、維護產業倫理與競爭秩序為使命，台積電今年也推出「供應鏈營業秘密管理分享」公益服務專案，第一階段由公司篩選對智財保護具相同願景的策略供應商夥伴，透過分享國際間產業智財管理趨勢、營業秘密管理價值，協助供應商提升營業秘密管理成效。

台積電今年 8 月針對規畫選定的 6 家在地供應商，已完成第一階段營業秘密保護的理念與管理經驗分享，未來將依據供應商回饋建議，持續擴大專案範疇與供應商交流家數，讓營業秘密管理成為供應鏈競爭力的精進之鑰。

