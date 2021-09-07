日本再傳莫德納疫苗死亡案例 正調查異物混入的關聯性

日本截至昨 (6) 日為止共發生 3 例、在接種了疑似有異物混入藥瓶當中的莫德納 (MRNA-US) 新冠疫苗之後而死亡的案例，但是目前確切原因仍然不明。日本武田藥品工業 (Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.)(4502-JP) 和莫德納也針對這項問題於 7 日 (週二) 表示，將與日本政府的厚生勞動省合作，以緊急且透明的態度、來誠實的進行調查。

據《日本經濟新聞》7 日報導，日本在莫德納疫苗的接種共發生 3 起死亡案例，最新的第 3 例死亡案例發生在昨 (6) 日，消息是由日本厚生勞動省所公布。而目前還不清楚與異物混入藥瓶之間的因果關係。

對此，負責日本國內莫德納疫苗流通業務的武田藥品及莫德納等，也在 7 日證實此事並發表了相關評論。

有關這回在接受疫苗接種後所發生的第 3 例死亡案例，疫苗的生產批號是「3004734」，與先前在藥瓶中發現異物混入的疫苗都來自同一產線；但是與最早接獲通報，發現藥瓶當中有異物混入的疫苗批號不同。

批號「3004734」的莫德納疫苗供應量約有 52 萬劑，該批疫苗的接種作業也已經喊停，武田藥品也在日本國內展開回收。

武田藥品和莫德納表示，目前還沒有事實證明有異物混入的這些疫苗、會帶來健康危害或重大安全風險。