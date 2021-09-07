歐元區第二季GDP終值季增2.2% 超出市場預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週二 (7 日) 公佈的最新數據顯示，歐元區今年第二季國內生產總值 (GDP) 終值較上一季增長了 2.2%，好於市場預期。

數據顯示，歐元區第二季 GDP 季增 2.2%，高於初值的 2.0%，並高於市場預期的 2.0%。與去年同期相比，歐元區第二季成長了 14.3%，超過市場預估的 13.7%。

在截至 6 月的三個月內，歐元區產出增長了 2.2%，超過最初估計的 2%。家庭消費增長 3.7%，政府支出和投資也為經濟成長做出了貢獻。就業也在第二季出現了更強勁的反彈，成長了 0.7%。

近期以來，Delta 變種病毒迅速擴散，導致多個歐洲國家感染數暴增，儘管住院人數並未出現急劇增幅，且疫苗接種率也持續增加，人們普遍認為，一旦感染情況加劇，可能進一步影響消費者的出門意願。

IHS Markit 高級經濟學家 Joe Hayes 表示：「第三季 GDP 可能再次出現季增的強勁成長，歐元區經濟有望在年底前回復到疫情前的水準，甚至可能提早達到。」有調查預估，第三季歐元區經濟有望成長 2.2%。

Hayes 也表示，雖然隨著封鎖時期的繁榮逐漸消退，成長自然會失去一些動力，但還有許多其他不利的因素在起作用，Delta 變種病毒已經在歐洲蔓延開來，進一步的造成了原料短缺和運輸瓶頸，對歐元區商業活動造成壓力。

在具有高度傳染性的 Delta 變種病毒持續延燒的情況下，導致全球供應鏈受到衝擊，並推高了原物料的價格。不過，8 月製造商投入價格指數回落至 87.3，低於 7 月的歷史高點 89.2。