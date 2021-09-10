〈美股熱門股〉派樂騰跨足運動服飾業漲9% 中國遊戲業急凍騰訊、網易齊跌

派樂騰跨足運動服事業 勁揚 9.83%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周四（9 日) 宣布將推出自家的運動服飾品牌，股價聞訊勁揚 9.83% 至每股 107.08 美元。

派樂騰表示，新品牌將推出男裝、女裝和中性服飾，價格從 15 美元至 118 美元不等，包含運動衣、連帽衫、緊身衣與短褲。

派樂騰新的運動服飾品牌不但替開啟營收新來源，還可彌補先前召修跑步機耗費的成本，也意味著將與另一運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 搶食運動服飾市場大餅。Lululemon 也在去年 6 月斥資 5 億美元收購健身器材製造商 Mirror，有意搶攻健身器材市場。

派樂騰兩周前宣布再次下調家用健身飛輪車售價 20% 至 1,495 美元、每月分期購買飛輪車的費用也下降 10 美元，雖然該公司表示此舉是為消費者更輕易入手昂貴的飛輪車，但也可能是削價應對市場競爭的跡象。

傳中國急凍新遊戲批審 騰訊、網易齊跌

中國遊戲股騰訊 (TCEHY-US)、網易 (NTES-US) 在被監管機關約談後，周四再傳出中國批審新遊戲進度停滯，消息影響兩家公司股價挫跌 2.84% 與 2.06%。

南華早報（South China Morning Post）援引知情人士消息報導，中國監管機構暫時放慢對國內網路新遊戲的批審速度，這對騰訊與網易又是重重一擊。知情人士透露，新遊戲的授權已放緩一個多月，並有可能暫停批審一段時間，因為北京政府的當務之急是減少新遊戲數量與遊戲成癮。

負責電子遊戲授權的中國國家新聞出版署（NPPA）打破以往慣例，並未公布 8 月遊戲授權名單，NPPA 以往在每個月中旬或月末會公布遊戲授權名單，數量約在 80 至 100 款遊戲。NPPA 對此並未置評。

消息人士表示，目前還不清楚新遊戲的批審程序何時會解凍。中國監管機構周三約談這些遊戲公司，要求淨化遊戲內容，移除當局認為的「錯誤價值」，包括課金（遊戲中儲值）與同性戀文化，並提醒不要以獲利為最大目標，要確保年輕人不會遊戲成癮。

莫德納公布新型疫苗 上漲 7.81%

新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周四宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗，激勵股價大漲 7.81% 至每股 455.92 美元。

不過莫德納尚未取得單流感疫苗的批准或授權，而且該公司最近在 7 月才開始新型二合一疫苗的研究，目前進度只在一半左右，對於新款混合疫苗何時開始測試或效力，莫德納並未置評。

莫德納並非唯一一家將流感與新冠疫苗結合的公司。另一家生技公司 Novavax(NVAX-US) 周三已在澳洲進行臨床試驗，測試新冠與流感結合的疫苗效力，預計結果將於明年上半年公布。