臉書首款智慧眼鏡亮相 3C功能一應俱全

臉書 (FB-US) 周四（9 日）發表首款智慧眼鏡「Ray-Ban Stories」，此產品與雷朋母公司 EssilorLuxottica 合作，用戶可藉由內建應用程式聽音樂、接電話、拍照與攝影並分享到 Instagram 等社群媒體，售價 299 美元起（約台幣 8,271 元）。

臉書的智慧眼鏡外觀與一般雷朋 Wayfarer 眼鏡並無太大差別，但內部配有 500 萬像素的攝影鏡頭、藍牙 5.0 和 Wi-Fi 可與手機同步、可儲存 500 張圖片容量的記憶體、播放與接收聲音的揚聲器和麥克風，且重量僅較普通雷朋 Wayfarer 眼鏡多 5 公克。

此外，用戶按住眼鏡右側的按鈕可拍照或錄製影片，可分享至臉書、Instagram、Messenger、WhatsApp、TikTok、Snapchat 等應用程式，右側還有一個觸控區，可以調節音量、接聽電話、控制臉書的語音助理。

Ray-Ban Stories 電池續航力約為 6 個小時，附有攜帶式充電盒，不過眼鏡並無防水功能，將於美國、加拿大、英國、愛爾蘭、義大利、澳洲 6 國開賣。標準版鏡片售價 299 美元，另外一款偏光鏡片版售價 329 美元、全視線鏡片版則是 379 美元。

臉書首款智慧型眼鏡 Ray-Ban Stories。（圖：雷朋官網）

Ray-Ban Stories 尚不支援擴增實境 (AR)，臉書表示仍計劃納入此功能。該公司在虛擬實境(VR) 與 AR 領域投入大量資金，開發出 Oculus VR 頭盔等裝置，也致力發展支援 AR 眼鏡的智慧腕帶。

臉書正式跨入日益擁擠的智慧眼鏡市場，將與 Snap(SNAP-US) Spectacle 直接競爭，後者在今年 5 月多了有 AR 功能的版本，目前只提供給程式開發人員。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在周四的一段影片中說道：「我們一直相信，眼鏡將成為構建下一個運算平台的重要部分。」

不過用戶對該款眼鏡最大的考量還是隱私問題，臉書表示在未經用戶同意下，不會私自使用用戶數據與媒體內容，也不會針對上傳內容進行個性化廣告投放，強調智慧眼鏡完全「無廣告」。

至於偷拍疑慮，臉書表示眼鏡有開關可關閉攝影功能，並在拍照或錄影時會自動閃爍 LED 燈，提示目前正在攝影或拍照。