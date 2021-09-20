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美中緊張局勢 雙邊科技投資規模大減96%

鉅亨網編譯凌郁涵
美中緊張局勢 雙邊科技投資規模大減96% (圖片：AFP)
美中緊張局勢 雙邊科技投資規模大減96% (圖片：AFP)
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美國中國科技投資

根據管理諮詢公司 Bain 在週一 (20 日) 發布的最新報告顯示，美國和中國之間的政治緊張局勢，已經嚴重影響了兩國之間的科技業投資。

報告中顯示，2016 年至 2020 年期間，兩國之間的直接投資總額從 620 億美元下跌至 160 億美元，跌幅高達 75%，光是科技業的降幅就高達 96%。

報告中也指出，中國對美國的投資降幅，遠大於美國對中國的投資。中對美直接投資總額從 2016 年的 485 億美元降至 2020 年的 72 億美元。同期，美對中投資下降 35%，至 86.9 億美元。數據中顯示，科技、房地產和醫療保健相關領域的投資跌幅最大。

報告中指出，近期幾個主要經濟體對於自己國家的技術和供應鏈獨立性投資更多。在幾年前，這還不是關鍵問題，當時美國商界領袖考慮的議題是如何進入中國市場。

新冠肺炎疫情爆發後，供應鏈中斷和前所未有的晶片短缺加劇了這一趨勢，使得全球主要經濟體以經濟和國安為由，開始積極建立自己的供應鏈。

美國總統拜登在美國當地 9 月 9 日晚間致電中國國家主席習近平，是美中領袖將近七個月以來首次直接溝通，白宮表示，拜登在電話中對中國迄今不願認真與美國官員交涉一事表達失望。

貝恩合夥人 Anne Hoeker 認為，美中脫鉤的趨勢延續，並且將是一個非常漫長的過程，供應鏈不太可能完全分離。

報告中表示，由於未來存在巨大不確定性，商界領袖必須能夠因應地緣政治風險，謹慎規劃並投入更多資源來促進政府和全球貿易關係。

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