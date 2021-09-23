 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈商品報價〉BCI衝破7000點大關、恒大債務危機暫解 鐵礦砂強彈15%

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉BCI衝破7000點大關、恒大債務危機暫解 鐵礦砂強彈15%。(圖:AFP)
〈商品報價〉BCI衝破7000點大關、恒大債務危機暫解 鐵礦砂強彈15%。(圖:AFP)
Tag
鐵礦砂散裝BDIBCIBPIBSI

煤炭與鐵礦石需求熱絡，使海岬型運費指數 (BCI) 周四 (22 日) 跳漲 6.12%，衝破 7000 點大關，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 上升 150 點，或 3.4% 至 4560 點，維持在 12 年高點。中國恒大集團債務危機暫解，帶動鐵礦砂大幅反彈 15%，站回 100 美元以上。

投資銀行 Jefferies 指出，巴西和澳洲的鐵礦砂產量與出口增加，以及印度與中國提前為冬季煤炭補庫存，正在推升散裝船運價。海岬型運費指數 (BCI)) 勁揚 415 點，或 6.12% 至 7200 點；平均日租金大增 3446 美元至 59715 美元

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 31 點，或 0.79% 至 3961 點，創逾 10 周新高；平均日租金增加 274 美元至 35647 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 11 點，或 0.33% 至 3338 點，連續第 6 個交易日上漲。

中國恒大集團稱，所發行的公司債「20 恒大 04」將於 9 月 23 日付息，付息方法已通過場外方式協商解決，使債務違約的憂慮暫時解除。消息激勵跌深的鐵礦石大幅反彈，天津港進口價強漲 14.5% 至 107.6 美元；連續月紐約鐵礦石勁揚 15% 至 110.58 美元

不過分析師仍警告，中國鋼鐵業仍面臨長期逆風，近期各地鋼廠落實「產量平控」任務，減產力道不斷加碼，港口庫存下降速度趨緩，且壓港情況嚴重，後期供應面呈平穩增加趨勢；在供強需弱背景下，鐵礦石價格向上的動力仍不足。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞