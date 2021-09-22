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〈台股盤後〉跳水摜破半年線、萬七關卡 下跌家數近千家

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈台股盤後〉跳水摜破半年線、萬七關卡 下跌家數近千家。(圖:AFP)
〈台股盤後〉跳水摜破半年線、萬七關卡 下跌家數近千家。(圖:AFP)
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台股恒大權值股電子金融台積電

中國房地產巨擘恒大財務危機，全球股市震盪，台股中秋連假後首個交易日，今 (22) 日跳水下殺，電、金、傳全面重挫，指數最低重摔到 16838.58 點，一度大跌超過 400 點，下跌加數達 957 家，終場收在 16925.82 點，下跌 350.97 點或 2.03%，失守半年線，成交量 2930 億元。

觀察權值股表現，台積電開盤隨即失守 600 元關卡，最低跌至 583 元，終場下跌 2.33%，收在 586 元；聯發科大跌逾 3%，收在 911 元，回測月線；鴻海、聯電、台達電、日月光投控都有逾 1% 跌幅。

台塑四寶中，台塑化大跌逾 3%，台塑、台化、南亞都有 1-2% 跌幅；其他傳產股中鋼、貨櫃三雄等，金融指標股國泰金與富邦金，全都綠油油。

中裕旗下愛滋病新藥 Trogarzo 靜脈推注劑型三期臨床試驗數據達標，預計下個月向美國 FDA 申請藥證，激勵今日股價跳空漲停鎖住，來到 67.2 元，尾盤委買張數仍超過 6000 張；部分生技股也相對抗跌，包括鈺緯強勢攻上漲停，台康生大漲逾 4%，長聖、聯合、杏國、雙美、友華漲幅超過 2%。

PChome 網家引進策略投資人開發金、中華電等，預計募集 10 億元，將進一步優化 PChome 金融科技產業布局，加上市場看好電商第四季營運旺季，帶動股價亮燈漲停，帶動電商族群漲多跌少，新零售與美而快也亮燈，富邦媒也有 3.7% 漲幅。

法人表示，受到中國房地產巨擘恒大事件影響，全球股市在中秋連假期間大跌，台股也受到衝擊，短期均線走弱，在國際氛圍偏空下，盤勢短期會有較大震盪。

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