外資大砍晶圓代工雙雄逾百億元 再提款金融股

受到中國房產巨頭恒大集團債務危機影響，台股今 (22) 日再度失守萬七關卡，終場下挫 350 點，收在 16925 點，外資大舉撤出晶圓代工雙雄，總金額達 104 億元，且賣超前 10 名中 6 檔為金融股，提款近 35 億元。

三大法人今日僅投信站買方，敲進 21.58 億元、外資大砍 354.97 億元、自營商也賣超 93.44 億元，三大法人合計賣超 426.81 億元；期貨方面，外資今日加碼空單 1201 口，空單未平倉口數來到 17828 口。

觀察外資今日操作，除了賣超友達 6.2 萬張居冠外，還狙擊晶圓代工雙雄，台積電 1.6 萬張、聯電 1.3 萬張；另外，賣超集中在金融股，包括新光金 5.2 萬張、玉山金 2.6 萬張、國泰金 2.3 萬張、中信金近 2 萬張、開發金與元大金各 1.4 萬張。

外資對面板雙虎不同調，調節友達，加碼群創逾 2 萬張，並賣超其他電子股包括華邦電 6893 張、仁寶 3532 張；另外回補傳產股，包括加碼大同 1.9 萬張、台聚 1.6 萬張、華夏 5263 張、台玻 3865 張、永光 2855 張。

投信賣超方面，福懋遭調節 8139 張最多，其次為興富發 623 張，群光、遠雄、京元電、超豐、瑞儀、南帝、京城銀都有超過 2000 張；買超則與外資不同調，敲進面板雙虎，友達 1.4 萬張、群創 1.2 萬張，開發金 1.4 萬張、仁寶逾萬張、大同、兆豐金、台泥都有 4000-6000 張。

自營商賣超以中鋼最多，共 9021 張，其次為聯電 3339 張、台積電 3169 張，並減碼彩晶、永豐金、中石化、中信金、國泰金、鴻海、大成鋼；買超標的包括仁寶、緯創、英業達、福懋、潤泰權、威健、興富發、奇鋐、大聯大。