〈商品報價〉BDI連五漲 海岬型日租金重登6萬美元

大宗商品需求強勁，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (23 日) 上漲 91 點，或 2% 至 4651 點，再創 12 年新高，並呈現連續五個交易日上漲態勢。

海岬型運費指數 (BCI) 勁揚 238 點，或 3.31% 至 7438 點；平均日租金增加 1968 美元至 61683 美元。船舶經紀商 Fearnleys 最新周報指出，海岬型船部分，可以滿足貨運量噸位的船舶非常有限，特別是澳洲至中國的航線，前往巴西與大西洋的船隻也不足，未來幾天或數周內將再進一步影響運價。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 33 點，或 0.83% 至 3994 點，創逾 10 周新高；平均日租金增加 300 美元至 35947 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 11 點，或 0.33% 至 3349 點。

國際鐵礦砂價格漲跌互見，天津港進口價續漲 1.21% 至 108.9 美元；連續月紐約鐵礦石轉跌 1.75% 至 108.65 美元。

投資銀行 Jefferies 估計，中國房地產業約占中國鋼鐵需求的 25%，中國建築活動急劇放緩將導致市場難以消化鐵礦砂的供應過剩。此外，為在北京冬奧前加強空汙控制，主要煉鋼省自 9 月初以來已擴大減產幅度，進一步弱化鐵礦砂需求。