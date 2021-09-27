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〈台股盤後〉造紙強撐 尾盤「來電」 翻紅收漲下一步挑戰月線

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈台股盤後〉造紙強撐 尾盤「來電」 翻紅漲53點、收17313點。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉造紙強撐 尾盤「來電」 翻紅漲53點、收17313點。(鉅亨網資料照)
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台股造紙限電電子台積電

大陸蘇州及昆山突然宣布自 26 日起所有廠商停電停產，為本周台股增添新變數，台股今 (27) 日高低點震盪超過百點，僅靠造紙等傳產股撐腰下，盤中一度翻黑，所幸電子股拉尾盤，最後一盤急翻紅，推升終場加權指數上漲 53.58 點，收在 17313.77 點，下一步將挑戰月線，成交值 2906.28 億元。

今天各類股中以造紙類股最旺，主要反映大陸嚴格執行能耗雙控政策，受到原料成本上漲與工廠停機影響，大陸紙廠的漲價潮已經開槍，連帶激勵台灣造紙類股，正隆、華紙、永豐餘全數以漲停作收，寶隆也強攻超過 8%，拉抬造紙類股指數勁揚超過 8%，收復所有短期均線表現最帶勁。

台股前 10 大成交值，聚焦在航運，貨櫃 3 雄都擠進前 5 名，在賣單調節下全數收黑，長榮終場下跌 2.5 元，收 131.5 元，成交值以 271.55 億元居冠，至於萬海、陽明分別跌 7 元、2 元，成交值分別位居第 3 與 4 大。

電子股中，台積電最後一盤獲大單敲進，終場翻紅以小漲 0.66%、收在 602 元，成交值居台股亞軍，雖然台積電收今日最高，但仍在 10 日線反壓下；而面板雙虎、聯發科等尾盤愈墊愈高，其中，群創、聯發科都以今日最高價作收，也都是大盤甩尾向上的大功臣。

整體來說，台股今天雖然有大陸限電停產利空，惟指數持續走揚，且成交量有微幅放大，為本周投信季底作帳捎來佳音，只要攻擊量能可持續放大，將有助於作帳行情。

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