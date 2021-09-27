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德國選舉社民黨險勝 但最終組閣將視結盟結果而定

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
德國選舉社民黨險勝 但最終組閣將視結盟結果而定(圖:AFP)
德國選舉社民黨險勝 但最終組閣將視結盟結果而定(圖:AFP)
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德國選舉梅克爾歐元社民黨保守派

德國 2021 年聯邦議院選舉結果，社會民主黨 (SPD) 以 25.7% 的些微優勢，領先梅克爾 (Angel Merkel) 領導、由基民盟和基社盟組成的保守派聯盟黨的 24.1% 選票。

由於未產生明顯贏家，而雙方都表示希望領導下一屆政府，現在重點在於誰能拉攏更多盟友。

各政黨間的合縱連橫，將不會是個簡單任務，預計將花費數月時間。4 年前梅克爾大約花費 6 個月時間，組成了聯盟政府。

社民黨總理候選人肖爾茨 (Olaf Scholz) 說，他希望聯盟談判能在聖誕節前結束。基民盟總理候選人拉舍特 (Armin Laschet) 也呼籲在聖誕節前組建政府。

德國各黨席次(圖表取自彭博)
德國各黨席次 (圖表取自彭博)

在新總理宣誓就職之前，梅克爾將繼續以看守身份，與她的現任內閣一起管理政府。

其他主要政黨得票上，環保主義的綠黨有望創下史上最佳成績，獲得約 14% 的選票，成為第三大黨。接下來是親商業的自由民主黨 (FDP) 獲 11.5%，極右翼的德國選項黨 (AfD) 有 10.3%，社會主義左翼黨取得 5% 左右。

綠黨是社會民主黨的首選夥伴，但他們將仍需要自由民主黨的合作，才能取得多數。

有些人預測，德國會延續 2013 年以來保守的基民盟 / 基社盟和社民黨的「大聯盟」，但如果雙方合作失敗，德國聯邦政府可能會出現自 1960 年代以來，首次出現三方聯盟共同統治局面。

歐元美元升破 1.17。除了對德國大選做出反應，市場正等待歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 發表談話。

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