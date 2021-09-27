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〈台幣〉股匯齊揚 連3升收27.722元

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉股匯齊揚 連3升收27.722元。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉股匯齊揚 連3升收27.722元。(鉅亨網資料照)
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新台幣升值出口商外資央行美元

適逢月底、季底，出口商湧現拋匯潮，帶動新台幣美元今 (27) 日匯率走升，一度升上 27.6 字頭，但終場升幅收斂，收在 27.722 元，升值 0.9 分，為連 3 升、近 1 周高點，台北股市同步揚升。

新台幣美元匯率今天以 27.71 元小升開出，受惠出口商拋匯，以及部分外資匯入，推升匯價最高來到 27.67 元，升值 6.1 分，終場則升 0.9 分，以 27.722 元作收，台北外匯市場成交值 9.58 億美元

台股方面，受到中國限電減產影響，電子股有壓，不過，台積電今天尾盤獲得買盤拉抬，強勢翻紅，帶動指數上漲 53 點，收在 17313 點，外資小買 38.55 億元，為連續 3 個交易日買超，累計買超 153 億元。

中國恒大危機暫歇，但市場投資人仍有疑慮，推升避險美元走強，加上 Fed 已做好縮減購債與升息的準備，歐元日圓等貨幣持續走弱，匯銀人士預期，台幣在滿手美元的出口商支撐下，本周走勢可望偏升，但站在央行立場上，仍希望不要與其他亞幣脫鉤太多。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數 27 日上漲 0.29%，新台幣人民幣今天均小幅升值，韓元小貶 0.03%，日圓、新加坡幣也都貶值逾 0.2%，歐元重貶 0.37%。 

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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