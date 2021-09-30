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中國電動汽車製造商 加快進軍歐洲市場

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
中國電動汽車製造商 加快進軍歐洲市場(圖:AFP)
中國電動汽車製造商 加快進軍歐洲市場(圖:AFP)
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電動車歐洲中國油車零排放

中國的電動汽車製造商正大舉進軍歐洲，希望能趕上傳統汽車巨頭下滑之際，在歐洲大陸零排放政策推動下，能搶下一塊市場。

作為一小群挑戰者之一，蔚來汽車 (NIO-US) 周四 (30 日) 在奧斯陸推出了 ES8 電動 SUV，儘管這家公司市值已達約 570 億美元，但在歐洲幾乎沒有知名度。

其他的競爭者，還包括愛馳, 比亞迪旗下 Tang、上汽的 MG、東風的 VOYAH 和長城的 ORA 等品牌車型。

蔚來執行長李斌表示，中國汽車製造商可能需要長達 10 年的時間，才能在歐洲站穩腳跟。與他看法相似的，還有小鵬汽車執行長何小鵬，他也準備用 10 年時間，在歐洲奠基。

這些新創企業，其中許多只生產過電動汽車，相信他們有機會最終打入這個利潤豐厚的市場。

歐盟預計到 2035 年，禁止銷售混合動力車、汽油車、柴油車新車。英國也計畫在 2030 年之前，禁止銷售汽油車和柴油車，2035 年之前禁止銷售混合動力車。

中國電動汽車製造商愛馳海外業務主管 Alexander Klose 表示，與傳統油車相比，電動汽車在歐洲還沒有那麼飽和，這就是他們認為有機會的地方。

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