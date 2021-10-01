福特CEO：特斯拉為汽車業帶來重要且正面的意義

據報導，福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 在接受採訪時表示，特斯拉 (TSLA-US) 為汽車業帶來了重要且正面的意義。

Farley 說道：「我尊重特斯拉做到的事情。我認為特斯拉為我們汽車業帶來了重要並且正面的意義。福特喜歡競爭，並且迫不及待地與特斯拉在卡車市場中一決勝負。」

Farley 在日前受訪時也曾表示，特斯拉能夠成功，是因為專注於嵌入式系統，並沒有將汽車當成單純的車輛。Farley 說道：「我們得要加倍努力，才能追趕上。」

Farley 上任執行長將近一年，股價上漲一倍多，他認為，隨著大規模的電動車轉型計畫實施，福特汽車股價「絕對」還有更大的上漲空間。

Farley 表示，福特廣招各領域優秀人才，替轉型打下堅實基礎，並占有優勢地位，要讓大家對福特在數位與電動車領域成功轉型越來越有信心。

福特在先前表示，該公司的全電動皮卡 F-150 Lightning 已經接獲 15 萬筆預購訂單，為了因應強勁的需求，將為密州三座工廠投資 2.5 億美元、並招募 450 人，把年產量提高一倍至 8 萬輛，預定明年春天開賣。

電動皮卡市場競爭日益激烈，新創公司 Rivian 搶先眾家大廠一步，宣布成功生產出第一輛電動皮卡「R1T」，預定本月開賣。福特雖然是競爭對手，也是 Rivian 的投資者。特斯拉在近期證實，原定今年上市的電動皮卡 Cybertruck 將推遲到 2022 年年底。