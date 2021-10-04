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〈商品報價〉塞港搶煤效應 BDI周漲12% 6周以來最強

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉塞港搶煤效應 BDI周漲12% 6周以來最強。(圖:慧洋提供)
〈商品報價〉塞港搶煤效應 BDI周漲12% 6周以來最強。(圖:慧洋提供)
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煤炭鐵礦砂鐵礦石散裝運價BDIBCIBPIBSI

全球大宗商品需求旺盛，加上中國搶煤與塞港效應，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (1 日) 續揚 35 點，或 0.68% 至 5202 點，再創 13 年新高，周線收漲 12%，創 6 周以來最大周漲幅。

海岬型運費指數 (BCI) 攀升 122 點，或 1.36% 至 9066 點，續站 13 年高點，周漲 22.63%；平均日租金增加 1014 美元至 75190 美元

業界人士分析，冬季將至，歐洲與中國對煤炭需求明顯增加；加上全球塞港嚴重，預測全球 10% 散貨船滯留在各大港口，又以中國港口擁堵嚴重，皆可望支撐好望角型船高運價。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 21 點，或 0.52% 至 3992 點，周線下跌 0.5%；平均日租金減少 190 美元至 35929 美元

超輕便極限型運費指數 (BSI) 微升 1 點，或 0.03% 至 3383 點，周漲 0.71%；平均日租金增加 12 美元至 37212 美元

鐵礦砂部分，中國十一假期限縮流動性，天津港進口價下跌 1.1% 至 117 美元，周線收紅 6.17%；連續月紐約鐵礦石下挫 1.06% 至 115.76 美元，周漲 0.63%。

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