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蘋果Apple Watch Series 7於10/8開放預購 售價11900元起

鉅亨網編譯段智恆
蘋果Apple Watch Series 7於10/8開放預購 售價11900元起 (圖片：AFP)
蘋果Apple Watch Series 7於10/8開放預購 售價11900元起 (圖片：AFP)
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蘋果Apple Watch Series 7手錶上市

蘋果周一（4 日）宣布，將在台灣時間周五（8 日）晚上 8 點開放 Apple Watch Series 7 開放預購與美國同步，並預計在 10 月 15 日開始供貨。

蘋果上月秋季新品發表會公布 Apple Watch Series 7，但當時卻未給出確切上市日期，僅說預計將於今年秋季末上市，通常蘋果手錶與新款 iPhone 會在同一時間販售，因此銷售延遲意味著蘋果有供應方面的問題。

目前蘋果美國和台灣的官網都尚未提供 Apple Watch Series 7 的建議售價，據 CNBC 報導，新款蘋果手錶美國售價為 399 美元起，換算下來約台幣 11,900 元。

Apple Watch Series 7 首次加入 IP6X 的防塵機制，提供歷年來最抗裂、強固的設計，外殼方面維持鋁合金版、不鏽鋼，以及鈦金屬等三個版本。

除了硬體外，蘋果亦更新健身 Fitness + 等軟體功能，新增全新的群組訓練模式（Group Workout），將服務推廣到更多國家 / 地區。

蘋果全新 Apple Watch Series 7 。（圖片來源：蘋果）
蘋果全新 Apple Watch Series 7 。（圖片來源：蘋果）

Apple Watch Series 7 鋁金屬錶殼提供綠色、藍色、午夜色、星光色等款式供果粉選擇，不鏽鋼則是銀、黑、金等三種色，鈦金屬維持兩種色。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.58%，每股暫報 138.92 美元

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