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‧【Wen姐筆記】融資跳船斷頭壓力湧 助長空方氣焰 靜待止跌訊號

Wen姐
融資跳船斷頭壓力湧 助長空方氣焰 靜待止跌訊號。(圖：AFP(
融資跳船斷頭壓力湧 助長空方氣焰 靜待止跌訊號。(圖：AFP(
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台股盤前盤勢

台股昨日的反彈走勢，只上演了 20 分鐘，融資斷頭壓力湧現，尤其是航運股族群，紛紛出現水手跳船，大盤加速清洗融資，指數續往南下，以 16408.35 點作收，成交值縮至 3027 億元。從盤後法人籌碼來看，昨日殺盤主力並非外資，短線上進入探底期，雖有可能出現下影線，但須靜待更明確止跌訊號。短線強弱分界觀察位置為 16323 點。關鍵點位為 16123、16258 與 16386 點。

台股如要化解續往 16000 點探底南下走勢，16300 點城池成為重要關鍵。16300 點兩端哨站為 16282 與 16323 點，但光是撐住這個位置，多方還無法展開反攻，必須挺住 16355 與 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16422 與 16386 點。最好能夠收復 16445 與 16500 點，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，才有機會展開反彈。但短多如果要搶回控盤權，今明 2 日的關鍵位置會落在 16555 與 16600 點城池，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。

但如今日失守 16282 點，需提防南下列車再度加速，續往 16258 與 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方往 16000 點射門，16047 為射門區，16000 點兩端哨站為 15988 與 16023 點。

外資法人昨日不僅賣壓減緩，連台指期淨空單也降低，不過這波殺盤顯然是內資互砍，融資斷頭賣壓不止，破壞昨日的反彈契機。而本土莊家籌碼部分，則開始往 16000 點區間集結，頗有打算在 16000 點附近決戰意味。

在個股部分，電子氣虛，多頭缺主將，使得電子各次族群輪流遭到空方狙擊，因此電子必須儘速出現多方主將! 另一盤面影響多頭軍心的指標，則是航運三雄。航運三雄散戶水手跳船後，必須儘速拉出下影線或反攻紅 K，明確的止跌訊號仍得觀察能否收上 5 日均線，否則如連續出現黑 K，極短線跌勢未止，船行方向仍持續往南! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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