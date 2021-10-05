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〈美股早盤〉逢低買盤添助力 那指費半齊反彈 臉書彈逾1%

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉逢低買盤添助力 那指費半齊反彈 臉書彈逾1% (圖：AFP)
〈美股早盤〉逢低買盤添助力 那指費半齊反彈 臉書彈逾1% (圖：AFP)
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美股早盤科技股逢低能源股美債貿易逆差非農

隨著科技股收復部分跌幅，美股周二 (5 日) 小幅高開。截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或 0.27％，那斯達克綜合指數漲近 0.4%，標普 500 指數漲約 0.3％，費半漲 0.4％。身陷多事之秋的臉書 (FB-US) 開盤反彈逾 1%。

隨著逢低買盤進駐，科技股自昨日的劇烈跌勢中，獲得一些喘息機會。截稿前，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均小幅上漲，昨日發生大當機的臉書 (FB-US) 開盤反彈逾 1%，吹哨人 Frances Haugen 周二將赴國會作證。

周二油價繼續走高。截稿前，布蘭特原油期貨漲 1.4%，至 82.41 美元，為 2018 年以來最高；WTI 原油期貨漲 1.3%，至 78.64 美元，續創 7 年新高。另一方面，在歐洲能源危機持續延燒之下，歐洲天然氣合約價格周二創下每兆瓦時 114 歐元的歷史新高。

石油股雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US)、馬拉松石油 (MPC-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 開盤小漲，銀行、旅遊等經濟復甦受惠股也走高。

美債殖利率漲幅收斂。截稿前，10 年期美債殖利率漲至 1.491％，美元從連續三天的拋售中反彈。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 重申，供應鏈瓶頸為導致近期通膨上升的主要原因，雖然通膨延續時間較預期久，但終究會消散。伊凡斯與多數 Fed 官員抱持相同看法，認為 Fed 即將開始縮減每月購債規模。

經濟數據方面，美國 8 月貿易逆差擴大至 733 億美元，再寫新高，商品與服務進口增 1.4%，至 2,870 億美元，為歷史最高，出口則增長 0.5%，至 2,137 億美元。

接下來，市場將把注意力放在本周五 (8 日) 發布的非農就業數據，以尋找 Fed 縮減購債時機的線索。

截至台北時間周二 (5 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 91.03 點或 0.27%，暫報 34093.95 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 51.56 點或 0.36%，暫報 14308.59 點
  • 標普 500 指數上漲 12.73 點或 0.30%，暫報 4313.19 點
  • 費半上漲 14.65 點或 0.46%，暫報 3194.52 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.77% 至每股 109.86 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.491%
  • 紐約輕原油上漲 1.31％ 至每桶 77.64 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.46% 至每桶 82.45 美元
  • 黃金下跌 0.76% 至每盎司 1754.10 美元
  • 美元指數上漲至 93.955
標普500指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤下跌 10.10％，至 5.26 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將 Lordstown 股票評等自「中性」至「減持」，目標價自 8 美元下調至 2 美元。

Lordstown 日前以 2.3 億美元價格將俄亥俄州廠售予鴻海，但大摩認為，Lordstown 出售價格還不到工廠估值的 20%，且待交易完成後，Lordstown 估值恐再下砍。

百事可樂 (PEP-US) 早盤上漲 1.03％，至 151.75 美元。

百事可樂公布 2021 年 Q3 銷售額近 202 億美元，調整後 EPS 報 1.79 美元，均超過市場預期，既使供應鏈問題與通膨為業績表現帶來壓力，百事可樂仍上調全年財務展望。

臉書 (FB-US) 早盤上漲 1.13％，至 329.92 美元。

受全球大當機、吹哨人爆料等消息拖累，在周一收盤跌近 5% 後，臉書今日開盤反彈。吹哨人 Frances Haugen 周二將針對臉書為公共利益帶來的傷害赴國會作證。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 8 月貿易帳報 - 732.5 億美元，預期 - 700 億美元，前值 - 701 億美元
美8月貿易赤字再創新高 (圖：Zerohedge)
美 8 月貿易逆差再創新高 (圖：Zerohedge)
  • 台北時間 21:45 公布美國 9 月 Markit 服務業 PMI 終值，預期 54.4，前值 54.4
  • 台北時間 21:45 公布美國 9 月 Markit 綜合 PMI 終值，前值 54.5
  • 台北時間 22:00 公布美國 9 月 ISM 非製造業 PMI，預期 60.2，前值 61.7
華爾街分析：

Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 稱，投資人在 Q3 尾聲的態度過度樂觀，這可能導致了股市修正加劇。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 表示，投資人可能認為昨日股市下跌的理由過於薄弱，打算今天趁此機會逢低買入，且相較於接受長期趨勢，投資人反而傾向於在被高估、被低估的類股間輪動。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，昨日科技股拋售原因部分與美債殖利率上升有關，通膨升溫、增長力道放緩、能源供應短缺以及國會兩黨僵局也打壓市場情緒，但他認為擔憂情緒似乎已過度放大，預計股市很快會重回正軌。

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