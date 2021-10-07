GM與GE簽署MOU 為歐美地區打造稀土材料供應鏈

通用汽車 (General Motors)、通用電氣(General Electric) 周三 (6 日) 宣布簽署一項合作備忘錄(MOU)，用以打造歐美地區的稀土原料、磁鐵、銅以及電工鋼等電動車及再生能源設備材料供應鏈。

兩家公司表示，首先會將合作重點放在為北美、歐洲建立稀土磁鐵製造供應鏈，以擺脫對中國、巴西和印度等國的依賴。此外，雙方還將接著發展銅與環保鋼材「eSteel」供應鏈，上述材料多半應用於可再生能源發電設備及汽車動力馬達。

作為全球最大稀土供應國，中國掌握全球 70% 的稀土生產，而為了降低對中國的依賴，歐美國家近來積極發展自己的稀土供應鏈。

通用汽車全球採購和供應鏈副總裁 Shilpan Amin 表示，為了實現全電動化願景，對通用汽車來說，建立安全、永續且具有彈性的電動車原料供應鏈非常重要。

通用電氣可再生能源技術長 Danielle Merfeld 則稱，與通用汽車的合作將有助於該公司取得關鍵原料，並降低可再生能源成本。

周三截稿前，通用汽車 (GM-US) 美股盤中跌 1.4％，至 53.57 美元，通用電氣 (GE-US) 跌 2％，至 102.78 美元。