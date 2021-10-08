光隆越南廠逐步恢復生產 10月底復工率重回7成

戶外機能服大廠光隆實業 (8916-TW) 今年第三季受越南疫情暫時停工衝擊，單季營收僅 17.96 億元，隨著越南局部解除管制，光隆越南產線已逐步復工，預計 10 月底復工率可達 70%，第四季起連兩季產線接近滿載，淡季不淡。

光隆 9 月營收 5.19 億元，月增 7.6%、年減 28.8%；第三季營收 17.96 億元, 季減 25%, 年減 25.9%；前 9 月營收 58.82 億元，年減 11.7%。

光隆第三季受越南疫情暫時停工衝擊較大為成衣與家紡兩部門，遞延出貨總計約 2000-2500 萬美元，羽絨部門則因產線分布較為分散且自動化生產，第三季營收不減反增，成長逾 15%，相對表現較穩定。

越南疫情已現緩和，區域管制正逐漸放寛，光隆各廠也依循當地政府防疫指引採「三就地」與「二就地」原則逐步復工，目前光隆越南全體員工疫苗平均接種率平均已過半，平均復工率接近 40%，預計 10 月底前復工率可達 70%。

光隆主管指出，戶外機能服巿場在歐美解封後戶外活動復甦，巿場需求明顯回溫，以及品牌客戶為確保供貨穩定，不致陷入缺貨窘境，相繼拉長庫存周期及提早下單因應，展望明年，除了淡季不淡，產能將出現季季滿載盛況，推升明年營收重返雙位數成長的軌道。家紡部門也在產能恢復後，明年營運同樣回到正軌。

光隆在「輕資產」的經營策略下, 也積極進行資產活化，今年 5 月處分金居 (8358-TW) 獲利 9200 多萬元，貢獻每股可分配盈餘增加 0.7 元；在宜蘭研發中心周邊土地開發建案，今年第二季也啟動公開銷售，估計完銷後可為光隆帶來貢獻每股純益逾 0.6 元。近期公告處分大陸子公司股權，預期在今年第 4 季入帳完畢，估可挹注每股純益 1 元以上。