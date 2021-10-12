盤前財經大事搶先讀2021年10月12日。

今日操盤前瞻

南韓央行利率決策

IMF 全球經濟展望報告

法說會：至上

除權息：三商壽、富強鑫、鈺齊 - KY

中國下個監管對象是金融業？WSJ：北京下令審查至少 25 家銀行

中國擴大審查科技業後，下一個監管對象可能是金融業，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國國家主席習近平下令檢視至少 25 家國營銀行和金融機構，以釐清他們與大型民間企業之間的關係，特別是最近引起關注的恒大、螞蟻和滴滴。閱讀全文...

Merck 尋求 FDA 授權旗下新冠口服藥丸 Molnupiravir

Merck(MRK-US)(默克, 默沙東) 與 Ridgeback Biotherapeutics 周一 (11 日) 表示，已向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交申請，尋求新冠口服藥丸 Molnupiravir 的緊急使用授權 (EUA)。閱讀全文...

通用目標奪下美電動車龍頭 雙鴻車用營收跟進翻倍增

通用汽車 (GM-US) 劍指特斯拉 (TSLA-US) 要成為美國電動車銷售領導商，目標 2030 年營收上看 2800 億美元，據了解，台散熱廠雙鴻 (3324-TW) 為通用 GPU、CPU 散熱系統供應商，營運直接受惠，營收將翻倍成長。閱讀全文...

台積電竹南廠加速試機 設備業者 Q4 迎認列高峰

隨著台積電 (2330-TW) 竹南廠將在明年正式啟用，現也進入試機階段，加上年底為預算核銷旺季，業界看好，相關設備廠如萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 等，第四季將進入營收認列高峰。閱讀全文...

筆電出貨進入高原期 Q4 廠商保守以對

組裝代工廠 9 月營收全數出爐，在季底效應、料況改善下，電子五哥筆電出貨均較上月增加，但整體第三季筆電出貨達約 4785 萬台，季增 5%、年增 9%，凸顯今年傳統季節性變化並不明顯，筆電出貨在後疫情時代進入高原期，展望第四季，業者續看旺需求，但對出貨轉趨保守觀望。閱讀全文...

越南解封缺工問題緊接而來 成衣廠又一新挑戰

越南大胡志明地區疫情放緩，政府也放寬防疫政策，外界原先看好成衣廠儒鴻 (1476-TW) 等當地的工廠可望加速重啟，不過近日卻傳出，胡志明市及周邊省分的勞工大量返鄉，成為成衣廠力拚營運回升下的新挑戰。閱讀全文...