微軟旗下領英扛不住監管打壓 宣布關閉中國版網頁

微軟旗下專業人士社群網站「領英」（LinkedIn）周四（14 日）表示將關閉中國版領英，原因是面臨中國更高的監管要求，此舉也象徵最後一家在中國公開營運的美國大型社群媒體網站終結。

領英聲明表示，公司是在中國面臨「更具挑戰的營運環境」與「更高監管要求」之後才出此下策，並且說這七年營運以來，中國在分享與保持訊息暢通等社群媒體功能方面的進展相當有限。

領英說，之後會用一個限制文章分享與新聞報導的求職平台「InJobs」取代原有服務，以符合中國政府的監管要求。

知情人士透露，今年三月時，中國網路監管機構要求領英對其平台內容進行更好的監管措施，並給 30 天限期改善時間，因此領英也陸續封鎖幾位中國人權活動人士、學者、記者的個人資料，並稱其中包含被禁止的內容。

中國堪稱世界級的嚴格審查制度眾所皆知，美國其他大型社群媒體如推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US) 等已遭封鎖十幾年，Google 在 2010 年因內容審查問題最終決定關閉中國版網頁搜尋服務，此外通訊軟體 Signal、語音社群軟體 Clubhouse 在今年也遭中國封殺。

領英母公司微軟多年一直在打擊中國的盜版現象，與中國關係並不佳。今年初微軟曾指出中國駭客透過電子信箱漏洞，竊取用戶個資，另外其在中國營運的搜尋引擎必應（Bing），也因封鎖六四天安門事件的「坦克人」（Tank Man）圖片引發爭議，隨後微軟恢復該圖搜尋結果，並稱是「人為疏失」造成。

今年 5 月中國網路檢官機構公布的 105 款應用程式中，微軟是唯一一家遭點名「數據收集不當」的公司，而旗下領英、必應也名列其中。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 股價上漲 1.71%，每股暫報 301.38 美元。