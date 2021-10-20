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專家：零售商恐慌性訂貨 恐加劇供應鏈危機

鉅亨網編譯凌郁涵
專家：零售商恐慌性訂貨 恐使供應鏈危機更糟糕(圖片：AFP)
專家：零售商恐慌性訂貨 恐使供應鏈危機更糟糕(圖片：AFP)
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供應鏈需求零售製造

全球物流問題仍然未解，許多廠商仍在努力加快進貨速度並加緊訂貨，有產業人士警告，零售商和製造商持續的「恐慌性訂貨」，恐使供應鏈危機變得更糟糕。

供應鏈技術公司 Quincus 執行長 Jonathan Savoir 表示，零售商和製造商為應對供應鏈問題而過度訂購，只會導致更糟糕的情況。

今年許多地區供應鏈都受衝擊，受到貨櫃短缺、洪水事件以及新冠肺炎疫情導致港口關閉等因素影響。但是，在經濟逐漸復甦情況下，全球需求飆升，導致供應失衡日益嚴重。

近期中國限電和歐洲的能源危機，是衝擊航運業的最新因素。Savoir 表示，如今零售商過度囤貨，造成更大的產能緊縮，並導致所謂的「長鞭效應」，意及從零售商的需求層次變化逐漸擴大到末端，從而影響批發商、分銷商和製造商，而原料供應商所感受到影響最大。

加拿大皇家銀行財富管理 (RBC Wealth Management) 也在日前的報告中提出類似問題。「原料、零件和成品的訂單如今都過早下訂，導致排隊變得越來越長，因而形成了惡性循環。」報告中說道。

隨著年底購物季來臨，供應鏈產業內人士警告，由於大量需求且供應不足的問題，可能出現商品短缺問題，或者導致價格大幅上升。

近期各行各業最新財報都提到了供應鏈中斷墊高成本的問題，顯示出全球企業面臨更高的利潤壓力，消費者得從荷包掏出更多錢購買商品。

瑞典通訊大廠愛立信就曾表示，全球供應鏈問題將是營運一大阻力。受晶片短缺和物流延遲影響，愛立信無法如期把某些硬體交付給顧客。

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