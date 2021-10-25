〈大立光首買庫藏股〉分析師：產業基本面不利 短期無助股價反轉回升

大立光 (3008-TW) 明 (26) 日起將執行買回 1342 張庫藏股，以維護公司信用及股東權益，證券分析師認為，大立光此舉可吸引長期投資買盤逐步對大立光進行分批布局， 但在產業即將進入淡季及缺料的不利影響下，恐仍無助大立光股價回升。

大立光股價在 2021 年以來，由 3195 元跌至今天收盤價的 2015 元，股價跌幅 36.93%，在獲利表現上來看，大立光前三季營收 339.1 億元，稅後純益 135.36 億元，年減 22.99%，每股純益 100.91 元，證券分析師黃漢成指出，此刻大立光董事會決議進場買回庫藏股，對大立光股價而言，應屬「短多長空」，從來沒有見過有任何上市櫃公司在產業面不利的狀況下，因為宣布執行庫藏股而讓股價大漲。

黃漢成指出，時序已進入 10 月底的旺季末端，在市場手機零組件缺料嚴重下，預估大立光營收突然激增機率不大，且馬上進入 2022 年上半年的光學產業淡季，大立光明日起執行買回庫藏股，可能有利於產生股價的短暫激勵效果，但就中期而言，缺料、品牌廠不願投資更高階的鏡頭，勢將造成大立光的股價再度下滑。

大立光第三季毛利率跌至 59.3%，令外資法人失望，目前外資多下修大立光目標價至 2000 元，甚至有看到 1757 元，分析師張陳浩指出，即使明日起兩個月內，大立光祭買回庫藏股，看起來像在捍衛股價，但實際上，大立光股價在現階段出現 V 型反轉上升機率並不高。

張陳浩指出，大立光股價今年以來跌幅 36.93%，現階段在股價型態上並 沒有完成築底跡象，庫藏股也難推升股價上揚，反倒大立光董事會此次執行買回庫藏股決議，突顯宣示公司本身護盤股價決心，讓市場投資人重新檢視並注意大立光基本面變化，並分批布局。