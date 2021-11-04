台塑生醫攜手鴻海 打造居家智慧運動管理系統

台塑生醫今 (4) 日宣布，整合鴻海 (2317-TW) 的最新智慧健康照護系統 iHCTV，長庚大學物理治療系專業研究及 Wondercise 線上智慧運動平台等，推出「遠距居家智慧運動管理系統」服務。

「2021 亞洲美容保養暨生技保健大展」今日登場，台塑生醫指出，鴻海的最新智慧健康照護系統「iHealthCare TV(iHCTV)」，是運用遠端光體積描記 (rPPG) 技術，不須身體接觸，就能連續偵測心率及心率變異程度，利用巨量且完整健康資料庫判斷體能。

台塑生醫遠距居家智慧運動管理系統，前端應用鴻海 iHCTV 影像辨識技術蒐集生理數據，中後端則導入長庚大學物力治療系教授王鐘賢開發的運動推論引擎，依據心肺、肌力、柔軟、敏捷、平衡五大指標，制定最適化運動處方簽，體驗線上線下智慧化健身模式。

台塑生醫副總劉慧啟表示，台塑生醫致力推動預防醫學，為因應新冠疫情對民眾健康的影響，更重視遠距居家健康管理的發展，這套智慧運動健康管理系統未來不僅將導入許多科技新建案，同時也能搭配其他生理量測工具及飲食配套服務等，達到遠距居家健管全方位服務。

台塑生醫目前在桃園龜山已設立一間「i 醫健康診所」，會員數近 3000 人，也將在捷運士林站附近設立第二間診所，預計明年第三季開幕，與鴻海合作的居家智慧運動管理系統，會先從會員開始推廣，下階段將進入社區合作，推廣預防醫學。