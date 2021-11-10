電信三雄10月營收雙增 中華電累計EPS 3.88元續居雙冠王

電信三雄今 (10) 日公布自結，受惠 iPhone 13 系列銷售動能延續，中華電 (2412-TW)10 月營收 189.2 億元，月增 9.44%、年增 13.24%；遠傳 (4904-TW) 81.39 億元，月增 9.01%、年增 21.91%，均創今年新高；台灣大 (3045-TW) 單月營收 128.8 億元，同樣寫下雙增表現。

獲利方面，中華電連三個月拿下雙冠王寶座，10 月每股純益 0.38 元，勝過台灣大 0.28 元、遠傳 0.21 元；中華電前 10 月 EPS 3.88 元，也持續超車台灣大 3.3 元、遠傳 2.4 元。

中華電

中華電 10 月營收 189.2 億元，月增 9.44%、年增 13.24%；營利率 19.98%，月減 3.39 個百分點、年減 1.38 個百分點；EBITDA 70.3 億元，月減 2.9%、年增 4.7%；稅後純益 29.6 億元，月減 14.9%、年增 6.9%，每股純益 0.38 元。

中華電前 10 月營收 1695.1 億元，年增 2.8%；營利率 22.19%，年增 0.7 個百分點；EBITDA 695.1 億元，年增 6.1%；稅後純益 300.8 億元，年增 7.6%，每股純益 3.88 元。

中華電表示，10 月營收成長受惠 iPhone13 系列買氣增溫、行動服務營收與客戶數增加、宅經濟持續推升寬頻升速需求，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長，以及應用加值服務營收則因資安、大數據與 IDC 等專案入帳而增加。

中華電指出，與第四季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆符合預期，截至 10 月底，EPS 已達全年度財測目標的 92.3%。

遠傳

遠傳 10 月營收 81.39 億元，月增 9.01%、年增 21.91%；EBITDA 23.89 億元，月減 1.77%、年增 7%；稅後純益 6.87 億元，月減 3.65%、年增 11.7%；每股純益 0.21 元。

遠傳前 10 月營收 691.77 億元，年增 9.17%；EBITDA 233.06 億元，年增 1.63%；稅後純益 78.37 億元，年增 10.63%，每股純益 2.4 元。

遠傳表示，10 月營收連續 12 個月正成長，受惠 iPhone 13 持續熱賣帶動手機業務成長強勁，吸引用戶升級 5G、資通訊業務成長，以及遠傳 friDay 購物等新經濟營收挹注等，此外，前 10 月 EPS 已達全年度財測目標的 94%。

遠傳月租型用戶數自 2018 年第三季起連續 12 季正成長，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 穩居電信業之冠；10 月 ARPU 年成長率提升至 3.5%，帶動 10 月行動服務營收年增 3.4%，兩項營運指標自今年 3 月起，至今連續 8 個月正成長。

遠傳新經濟 10 月營收年增 30%，資通訊業務營收年增達 41%，其中雲端服務營收年成長率達 76%、系統整合專案營收年增 13%。個人數位服務方面，friDay 購物營收年增 33%；累計前 10 月新經濟營收年成長率達 19%。

台灣大

台灣大 10 月營收 128.8 億元，月增 5.4%、年增 23.4%；營利率 9.08%，月減 1.64 個百分點、年減 2.42 個百分點；EBITDA 26.3 億元，月減 4%、年增 2.9%；稅後純益 7.8 億元，月減 11.4%、年減 7.5%，每股純益 0.28 元。

台灣大前 10 月營收 1240 億元，年增 18.2%；營利率 10.72%，年減 2.3 個百分點；EBITDA 274.5 億元，年增 4.9%；稅後純益 92.9 億元，年減 7.3%，每股純益 3.3 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，10 月受惠電商、5G、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，營收年增達 23%。mo 幣多用戶持續成長助攻下，電子商務營收年增近 4 成。

行動業務方面，iPhone 13 自開賣至 10 月底為止，超過 95% 申辦 999(含) 以上資費，帶動整體高資費申辦動能，且約 3 成 iPhone 13 用戶選擇 48 個月長約期合約，不但持續推升 5G 月租型用戶滲透率及顧客忠誠度，也使行動服務營收連兩個月年增突破 2%，智慧型手機用戶 ARPU 達今年以來新高。

另外，家用寬頻在好速成双熱賣推升下，有線電視事業 EBITDA 年成長 5%。獲利方面，雖然受手機銷貨成本增加影響，單月 EBITDA 仍較去年增長；累計前 10 月電信業務 EBITDA 已有 5 個月皆較去年同期成長。