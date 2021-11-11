力達-KY Q3獲利超越上半年 前三季EPS 2.08元

高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 調高產品售價陸續產生效果，加上內、外銷市場成長，第三季純益 1.23 億元，超過上半年總和，前三季稅後純益 2.41 億元，年增 42.42%，每股純益為 2.08 元。

力達第三季營收 14.88 億元，創 11 季以來新高，毛利率 18.4%，季減 0.34 個百分點，年減 2.73 個百分點，稅後純益為 1.23 億元，季增 82.66%，年增 21%，每股純益 1.06 元。

力達前三季營收 34.85 億元，毛利率 19.27%，年減 0.82 個百分點，稅後純益 2.41 億元，年增 42.42%，每股純益為 2.08 元。

力達前三季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔 24.4%、58.8% 及 13.5%，外銷銷售比重 26.6%，其中亞洲比重仍為最大宗，達 11%，歐洲受疫情減緩恢復生產，銷售也持續追上，占比近 7%。

力達 - KY 指出，力達剛參展完 ComVac ASIA 2021 上海國際壓縮機及設備展覽會及漢諾威上海工業聯展，持續拓展海外外銷市場，由於新冠肺炎疫情持續影響全球經濟，將持續關注新冠肺炎疫情進展，及限電生產等中國政策措施，持續研發推廣符合市場主流利基型節能環保產品。

力達 - KY 10 月營收達 4.72 億元，月減 12.44%，年增 9.76%，受惠調高產品報價，也使月營收自 6 月以來呈現年增長，前 10 月累計營收為 39.57 億元，年增 14.7%。