〈台灣大OTT布局〉林之晨重申元宇宙商機 3年後應用逐步成熟

台灣大 (3045-TW) 總經理陳之晨今 (12) 日重申，5G 後續發展將會提升物連網、穿戴裝置、元宇宙等應用，預計 3-5 年會趨於成熟，尤其元宇宙將成 5G 殺手級應用，未來教育、娛樂、工作等都將在元宇宙發生。

陳之晨觀察，隨著用戶資費到期陸續升轉 5G，5G 用戶近年滲透率穩定成長，預期今年新增用戶數將與去年相當，整體 5G 滲透率要大幅提升，還需要 3-4 年的時間。

陳之晨認為，5G 應用不只是在智慧型手機上，接下來 3-5 年包括物連網、穿戴裝置、元宇宙等應用環境就會逐步成熟，此外，元宇宙將成為 5G 殺手級應用，未來 10 年後，可能很少人會低頭滑手機，把教育、娛樂、社交、工作等都在元宇宙上進行。

另外，元宇宙也符合年輕人遊戲介面，其中，周邊裝置 AR 眼鏡為了重量輕，須將複雜的運算內容傳至雲端，完成遊戲串流，同時也是元宇宙基礎，而台灣大過去與輝達合作雲端遊戲，也是元宇宙布局的一環。

至於 OTT 趨勢，陳之晨表示，目前美國每個家戶平均訂閱 3.7 個 OTT 平台，台灣則僅 1.7 個，還有成長空間，看好在未來 10 年內，台灣有機會追上美國。