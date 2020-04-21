油價破天荒跌至負值 黑天鵝群探頭？測試台股內資信心

全球金融市場隨著武漢肺炎疫情起伏震盪，在強彈過後，紐約輕原油 5 月合約破天荒跌到負值，收盤以每桶負 37.63 美元作收，另一群黑天鵝探頭？台股多頭在季線關前怯戰，市場觀望氣氛濃厚，外資小買、投信轉為小賣，提防 10600 關卡不進則退。而 10400 點為台股中線多空角力區。關鍵點位為 10422、10449、10521 點。

台股如受油價黑天鵝拖累嚇跌，10500 點關卡為首要角力重點，兩端哨站為 10486 與 10521 點，如果還要維持短多控盤，必須站穩 10486 點之上，多方如未放棄續攻季線，則必須站穩 10521 點，才有機會再次往往 10564、10600 整數關卡，甚至 10636、10666 與 10700 點關卡挑戰。但如 10486 未能守穩，則須提防回測 10449 點，10422 為 10400 點關前的防守位置，如棄守 10385 點，則提防中線有轉弱跡象。下方觀察點為 10359 點。10300 點關卡兩端哨站為 10324 與 10275 點，不宜棄守。

台股本波的 2000 點強彈行情，主要推手為內資。外資買超的「認錯」行情，多屬曇花一現。近日台股的走勢，將決定是否續攻季線，或是在季線關前調頭? 國家隊與內資仍是穩盤要角。台積電的 300 元整數關卡、大立光的月線、鴻海的 10 日均線，為觀察重點，不宜出現三王與金融齊軟現象，否則回檔幅度恐將擴大。

武漢肺炎疫情對全球經濟的影響，目前仍難評估，疫情只要未見和緩，對經濟的影響都還在進行中。對產業的影響，也將回歸基本需求。生技相關族群，除了防疫外，對藥品、保健需求成長，將有機會讓產業轉為中長線成長趨勢。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)