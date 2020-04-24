2020年首季六都家戶購屋比 台中、桃園都超過1%水準

今年以來新建案熱鬧推出，光是北台灣推案就創 6 季以來新高，六都買賣移轉棟數年增 6.8%，顯示首季買、賣雙方熱度回穩，房仲業者依六都公布買賣移轉棟數及家戶數，統計第一季各都家戶購屋比，六都中桃園市及台中市買氣最強，桃園市家戶購屋比 1.17%、台中市 1.06%，代表每 100 戶就有 1 戶買房子。

反觀其他四都今年首季家戶購屋比都不到 1%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，桃園市及台中市人口正成長，提升區域買氣，且這兩都在重劃區都有大量推案及交通建設等議題，此外，房價相對平易近人，因此第一季家戶購屋比都在 1% 以上。

2020 年第一季六都家戶購屋比走勢不一，各區域買氣強弱不同，桃園市及台中市表現最為亮眼，桃園市第一季家戶購屋比 1.17%，跟去年同期相比年增 0.24 個百分點，台中市 1.06%、年增 0.10 個百分點，雙北表現平穩，台北市家戶購屋比 0.64%、年增 0.09 個百分點，新北市 0.83%、年增 0.02 個百分點，至於南部今年首季走弱，台南市 0.75%、年減 0.03 百分點，高雄市 0.72%、年減 0.12 個百分點。

郎美囡表示，全台六都中桃園市及台中市除有人口紅利加持，各項建設增加，不僅有剛性自用買盤撐量，投資置產也挹注成交量，桃園航空城話題增溫也強化在地置產意願。雙北受市場信心帶動成交量也走升，但購屋門檻高，反應在家戶購屋比的增幅較小。至於台南及高雄在去年上半年交易熱絡，帶動房價走升，買方轉為觀望，且今年缺乏提振市場的議題，故區域買氣降低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年初各產業受疫情干擾，難免受其影響，但疫情之下買方出價積極，賣方若願讓利，有助提高成交率，建議買方可積極看屋、多方參考，以利掌握合理價格。