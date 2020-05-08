〈5G產業聯盟〉結合產官學研力量 未來有四大目標

由電電公會、經濟部工業局等規劃成立 5G 產業創新發展聯盟，今 (8) 日舉辦成立大會，聯盟會長暨電電公會副理事長許介立表示，聯盟未來有四大目標，包含成為台灣 5G 產業發展平台、推動 5G 供應鏈、連結國際組織、建立示範場域，希望透過產、官、學、研力量結合，助力台灣發展 5G。

許介立表示，聯盟將分為開放網路架構 SIG、系統供應鏈 SIG、垂直應用 SIG，並各由一位業界召集人、法人召集人，將針對不同領域的專業知識、發展，整合資源，預計下半年將開始進行一系列規劃，奠定產業發展 5G 基石。

電電公會理事長李詩欽也指出，疫情加速 5G 應用，讓原本預期在 2030 年才會普及的線上教學、遠距醫療提前發酵，更預期到 2035 年 5G 將可望創造新台幣 400 兆產值，對於電子機械產業而言，5G 也有助產業朝工業 4.0、互聯網、保護企業資料、數位轉型。

經濟部長沈榮津表示，5G 聯盟累計有百家企業參加，且因具備高頻寬、低延遲、大連結的特性，已成各國發展重點，全球累積超過 40 個國家、73 家電信商推出 5G 服務，台灣也完成 5G 頻譜釋出，5 大電信商也預期在 7 月起提供 5G 商用服務，將協助台灣發展 5G。