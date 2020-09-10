中華電攜旗下小金雞勤崴 打造全台首個5G自駕車垂直場域

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日攜手旗下小金雞勤崴國際 (6516-TW) 宣布，桃園虎頭山創新園區 5G 垂直場域正式啟動，是全台首個將 5G 與 C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) 通訊結合，作為自駕車的測試垂直場域。

勤崴國際開發的自駕車，取得全台首張可營運自駕試車牌；中華電則具有整合 5G 與 C-V2X 路側設備的車聯網團隊，在虎頭山創新園區提供 5G 網路及企業專網服務，其中企業專網包括 5G NR 基地台、邊緣運算等。

中華電表示，透過 5G 網路，車聯網雲端管理平台可與自駕車雙向傳輸訊號；C-V2X 通訊則是讓園區內的紅綠燈訊號，透過 5G 快速傳輸至自駕車系統，如紅燈倒數秒數訊號傳輸至自駕車的行車電腦，讓自駕車提前因應燈號的訊息，提升安全性。

中華電指出，園區除提供自駕車測試外，也提供 5G 法規認證、入網測試及終端設備型式認證等服務，藉此尋找更多創新應用。

中華電總經理郭水義表示，6 月底取得 5G 頻譜後，虎頭山創新園區就被列為首波 5G 應用測試場域，藉由導入企業專網，除協助車聯網發展，有望縮短 5G 創新應用的研發時程，未來可望挹注營運表現。